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    Путінські байкери зібралися в Москві на мітинг для підтримки ОРДЛО

    • Сьогодні, 14:46
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    Мотоклуб &laquo;Нічні вовки&raquo;
    Фото: svoboda.org
    Мотоклуб «Нічні вовки»

    На акцію зібралося з півсотні «Нічних вовків»

    У Москві путінські байкери зібралися на мітинг, аби висловити підтримку  російській окупації Донбасу.

    Про це повідомляє УНІАН.

    «Близько 50 людей в шкіряних куртках з написами «Нічні вовки» вийшли в гайд-парк (спеціально відведене місце для мітингів) в Сокольниках. Учасники акції тримають в руках прапори Росії і терористичних організацій «Новоросія», «ДНР» та «ЛНР», - йдеться в повідомленні.

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    Крім цього учасники акції тримають плакати з написами: «Прокинься Україна», «Банду Порошенка під трибунал», «Примус України до миру», «Зупинити геноцид Донбасу».

    Організатори акції заявили, що аналогічні заходи проводяться в інших містах.

    Мотоклуб «Нічні вовки» відомий активною публічною підтримкою дій російської влади.

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