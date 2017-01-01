Путінські байкери зібралися в Москві на мітинг для підтримки ОРДЛО

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Фото: svoboda.org Мотоклуб «Нічні вовки»

На акцію зібралося з півсотні «Нічних вовків»

У Москві путінські байкери зібралися на мітинг, аби висловити підтримку російській окупації Донбасу.

Про це повідомляє УНІАН.

«Близько 50 людей в шкіряних куртках з написами «Нічні вовки» вийшли в гайд-парк (спеціально відведене місце для мітингів) в Сокольниках. Учасники акції тримають в руках прапори Росії і терористичних організацій «Новоросія», «ДНР» та «ЛНР», - йдеться в повідомленні.

Крім цього учасники акції тримають плакати з написами: «Прокинься Україна», «Банду Порошенка під трибунал», «Примус України до миру», «Зупинити геноцид Донбасу».

Організатори акції заявили, що аналогічні заходи проводяться в інших містах.

Мотоклуб «Нічні вовки» відомий активною публічною підтримкою дій російської влади.