Як одне рішення Путіна може знищити всю банківську систему Росії

Історія зі «Сбербанком» може мати дуже серйозні наслідки

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Решения «Сбербанка» РФ связано с телефонными звонками одного конкретного персонажа, которого я называю бандитом, засевшим в Кремле – Путина. Думаю, что события происходили в следующей последовательности. Несколько дней назад РБК говорило о том, что ни «Сбербанк», ни другие банки по-прежнему не принимают «паспорта ДНР/ЛНР» и после указа Путин посчитал, что это для него неприемлемая ситуация. После таких сообщений он позвонил Грефу и приказал подчиниться его указанию: начать обслуживать таких «клиентов». Конечно, очень легко понять, что теперь будет со «Сбербанком» и со всей российской банковской системой, если они подчинятся.

Стоит понимать, что принятие «паспортов ДНР/ЛНР» «Сбербанком» и одновременный процесс приватизации предприятий в ОРДЛО – это разрозненные элементы одной большой операции. Для них, в Кремле, все спецоперации подчиняются одной большой спецоперации – незаконному захвату и незаконному удержанию власти. По идее, в самом экстремальном выражении можно пытаться отмывать и активы, и денежные средства через открытие счетов в «Сбербанке» по этим «паспортам» и отмывать все, что отжато и награблено, все, что «национализировано», можно даже закладывать все это в качестве залогов и получать кредиты. Это просто невероятная по масштабам бандитская спецоперация, которую пока никто не остановил. Она сама по себе не остановится, пока ее не остановят извне, или пока не произойдет «дворцовый переворот».

Случай со «Сбербанком» – это история, которая может повлечь за собой очень серьезные последствия, как для этого банка, так и для всей российской банковской системы. И «Сбербанк», и другие оставшиеся банки выполняют банковские и финансовые операции в любых основных валютах.

В международной банковской системе действуют очень строгие правила, которые направлены на борьбу против отмывания денег и финансирования терроризма. В том же «Сбербанке» или в другой такой организации должна быть введена политика процедуры, связанная с борьбой с отмыванием денег, полученных незаконным путем, политика и процедуры KYC (know your customer) – это когда взаимоотношения между банкиром и потенциальным клиентом основываются на том, что банкир знает, кто это и что это за клиент. Все эти правила, законы и регуляции являются неотъемлемой частью международной банковской системы. Если какие-то банки в этой системе начинают совершать грубые нарушения этих требований, то они автоматически из этой международной банковской системы вылетают. Если такое произойдет, думаю, что этот режим обречет себя на взрыв изнутри. Если российская банковская система ляжет, то в этот же день ляжет и абсолютно вся экономика страны, что приведет к одномоментному началу великого хаоса.

Понимают ли это в руководстве «Сбербанка»? Уверен, что - да. Понимают ли гопники и бандиты в Кремле? Какие-то, уверен, что понимают. Но главный гопник, который может такого рода указания давать, не находится в здравом уме и памяти уже давно.

Вопрос в том, что будет после этого? Потому что страна с вооруженными бандитами у власти и около власти, вооруженными тысячами бандитами Кадырова, с огромным количеством ядерных объектов как гражданских, так и военных, хаос на 1/8 части суши, напичканных вот этим «фаршем», это, конечно не очень приятная ситуация не только для российского народа, но и для всего мира.

Джерело: Апостроф

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