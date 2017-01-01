Чи потрібно віддавати Крим заради Донбасу? Результати опитування

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Анексія Криму Росією

Лише 7% опитаних готові відмовитись від Криму заради Донбасу

Більшість українських користувачів інтернету (73%) переконані, що Україні потрібно боротися за повернення і окупованого Криму, і Донбасу. Про це свідчать результати опитування «Главкома», у якому взяли участь понад 35 тис. осіб.

Разом із тим, кожен п'ятий учасник опитування вважає, що заради встановлення миру потрібно віддати і Крим, і Донбас.

7% респондентів висловилися за компроміс із ворогом, тобто готові відмовитись від Криму заради Донбасу.

Як відомо, висловлювання народного депутата України Надії Савченко про те, що звільнення Донбасу мирним шляхом призведе до здачі Криму, отримало в українському суспільстві широкий резонанс.

Народний депутат від БПП, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав «глибоко образливою» заяву нардепа Надії Савченко щодо здачі окупованого Криму задля миру на Донбасі, про це він заявив у парламенті.

«Публічне висловлювання нашої колеги, народного депутата Надії Савченко про те, що, мовляв, задля повернення Донбасу треба відмовитися від Криму, є не лише вкрай неприйнятним, глибоко образливим, цинічним та зрадницьким по відношенню до громадян України – кримськотатарського народу, які залишаються заручниками російських окупантів», – сказав Чубаров.

Водночас глава Меджлісу закликав президента якнайшвидше скликати конституційну комісію для визначення статусу окупованого Криму «з моменту його повернення до фактичного контролю (України. – Ред.)».

Прокоментувала висловлювання Савченко і перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Ми будемо вигризати кожен метр української землі. Ми будемо боротися за кожного українця. Україна