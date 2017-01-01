Перші мільярди Януковича вже повернулися до бюджету

Віктор Уколов Колишній народний депутат України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кредиту МВФ на півтора млрд доларів, який ще треба буде віддати, раділи менше, ніж поверненню до бюджету такої ж суми, яку «наколядували» наближені до Януковича фірмачі.

Насправді ця подія настільки непересічна, що значення її ми усвідомимо лише через деякий час. За рішенням суду до бюджету вже стягнено 40 млрд грн. Для порівняння цьогорічний бюджет Збройних сил України в умовах війни на Донбасі складає 64 мільярди гривень.

Спеціальна конфіскація за рішенням суду готувалася в умовах підвищеної секретності. Про неї знало ледве десятеро людей. Причина в тому, що спроба провести закон про спецконфіскацію у Верховній Раді наразилась на озлоблений і затятий опір з боку Опозиційного блоку та «Батьківщини». До речі, одним з найбільших критиків законопроекту став Сергій Власенко, найближчий соратник та адвокат Юлії Тимошенко.

Тому діяти через суд потрібно було тихо і обережно – ціла армія юристів вже кілька років добивалася розблокування награбованих в країни грошей. Як і лоббісти у Верховній Раді вони блискавично заблокували б рішення суду про стягнення коштів в бюджет, як тільки б про нього стало б відомо.

Однак усі найняті оточенням Януковича структури та дорогущі адвокати прогавили, не дізнались вчасно, пропустили визначений законодавством термін для подання апеляції.

«Генеральна прокуратура важко працювала півроку для того, щоб сьогоднішній результат був юридично, у правовій площині бездоганно реалізований», - розказав, доповідаючи Президенту, генеральний прокурор Юрій Луценко. Зрозуміло, щоб без його роботи на політичної волі Глави держави ці мільярди ніколи б не повернулися Україні.

Сам Президент назвав конфіскацію відновленням справедливості. «Бо кожна копійка з цих 40 млрд грн. була вкрадена з кишень кожного громадянина нашої держави і зараз відбувається акт справедливості щодо повернення цих коштів народу України. Прозоро і ефективно», - відзначив Петро Порошенко.

Іронія долі в тому, що рішення про конфіскацію 40 млрд грн пов’язаних з Януковичем схвалив суд одного з міст підконтрольної Україні частини Донбасу. Однак, якщо замислитись – це й логічно, адже саме Донбас найбільше постраждав від війни розв’язаної за листом свого земляка-президента.

Йдеться про офіційний лист екс-президента, яким він попросив Володимира Путіна ввести війська на територію України. Цей документ підтверджений юридично Організацією Об’єднаних Націй – для Путіна він став формальним приводом для окупації Криму та частини Донбасу та фактичним квитком до суду. 4 травня відбудеться перший судовий процес над Януковичем за звинуваченням у державній зраді

Можливо саме тому, коментуючи куди мають бути витрачені кошти «общака Януковича», Президент особливу увагу звернув на оборону. За його словами, може йтися про будівництво заводу з виробництва боєприпасів або сучасне озброєння для модернізації сухопутних військ.

Звичайно, куди витрачати мільярди вирішувати Уряду та Верховній Раді, проте глава держави особливо попередив урядовців та депутатів: «Наголошую - ці кошти не мають бути проїдені. Це мають бути інвестиції у майбутнє України. Думаю, що наші шановні парламентарі мене почують.»

Генеральному прокурору Петро Порошенко наказав не зупинятися і продовжувати розслідування для подальших конфіскацій украденого. Раніше Юрій Луценко розповідаючи про збитки, яких завдали Україні фірми пов’язані з Сергієм Курченком та Олександром Клименком, оцінював їх у 198 млрд грн.

Звичайно, більша частина цих коштів була ними виведена за кордон і навіть вкладена в акції іноземних компаній. Але ці гроші не пропали для України безповоротно. Завдяки закордонній активності генпрокуратури більшість заморожені на рахунках. Контакти з європейськими колегами, за словами Луценка, дають надію на повернення вкраденого.

Ще кілька місяців тому таким заявам ніхто б не повірив. Наразі перші 40 млрд грн вже повернулися до бюджету і депутати їх можуть розділити на цілі, які є пріоритетними для країни.

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Єдине, кого, на мою думку, не варто було б підпускати до розподілу цих коштів – тих політиків, які так затято виступали проти спеціальної конфіскації у Верховній Раді. Тепер у них немає морального права розповідати про витрати коштів, які через їхній опір так довго залишались на рахунках Ощадбанку і навіть могли повернутися оточенню Януковича.