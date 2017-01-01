Ностальгія за «совком» в окупованому Луганську

Яна Вікторова Викладач, місто Луганськ

Яна Вікторова

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повернути минуле неможливо, це ілюзія. Також неможливо відмотати все назад. Все це надто схоже на спроби хоч ненадовго оживити небіжчика

До всього, що зараз відбувається, відмінно підійшло би гасло «Назад в СРСР». І його навіть часто використовують в іронічних і викривальних статтях про життя громадян Еленерії.

Інколи це кумедно, але частіше - прикро. Наче ми всі з одного інкубатора.

Теорія стигматизації - здається, так це називається. На зразок того, що темношкірі - агресивні, євреї - користолюбці, а ми всі тут - пустоголові. Мало того, ще й уражені пропагандою якнайшвидшого повернення до СРСР.

Я надіслала приятелеві фото, де йшлося насамеперед про оформлення кулінарного блюда, а він вгледів у ньому мотиви СРСР і - будь ласка! - вилив на мене і те, що ми усі зомбовані совком, і це не лікується.

Зрозуміло, що він відмінно вгледів смітинку в моєму оці з Києва, а я колоду не побачила в самому Луганську. Він нападав, я виправдовувалася. Зійшлися на припиненні чвар, поки не дійшло до взаємних образ і сварки.

Хоча - прикро. «Зомбовані» - як про занафталінене хутро. Чи я й справді не помічаю, що змінююся?

Телебачення

Звичайно, місцеве телебачення тримає курс винятково на «правдиві» новини і «добрі» фільми. Хоча «добрі» можна б і без лапок.

Сімейні комедії, старе добре радянське кіно. Те, від чого зазвичай неможливо відірватися. Клацав пультом, перемикав канали, а застряг на «За сімейними обставинами», яке бачив тисячі разів.

Часто це приємно, інколи - дратує. Все навколо нас зараз - дорого, незрозуміло, складно, викликає стрес, а тут тобі вчергове, як прописану мікстуру, - «Пес, Барбос...».

Мама несподівано для мене сказала: «Скільки ж можна вже це показувати!». А я думала, що цільова аудиторія цих фільмів якраз пенсіонери (нехай їм голодно, але хоч видовищно).

Виявляється, на якомусь рівні ця фальш усе ж відчувається, не завжди викликає розчулення. Як перегляд сімейного альбому не замінить повноцінного обіду. А тут виходить саме так - все, що можемо. Ну не вийшло з нормальними пенсіями, радійте хоч цьому.

А якщо поклацати іншими телеканалами (ми можемо безкоштовно дивитися тільки місцевий «Луганськ 24» і ще 14 російських телеканалів), то це або новини (з величезною часткою критики дій України у всіх проявах), або оспівування міці російської армії, або фільми про розгул криміналу і доблесть російської поліції.

Я думаю, для зручності, для цих фільмів можна було б виділити окремий канал, щоб не мучити глядача даремно. Хто захоче - буде дивитися, інші - хоча би знатимуть, де всі ці доблесні герої невидимого фронту...

Реклама

Реклама на тему СРСР часто використовується навмисно. Чи то в дусі часу, чи відвертий стьоб над нами ж, що живуть тут. «Пельменна», «Рюмошна», «Народний», «М'ястроном», «Універсам №1», «Пивна лавка» і сотні комісійних ...

Неначе нам враз стали близькі лише такі назви. Ще трохи - і ми поміняємо перукарні на цирульні, а суші-бари - на заклади громадського харчування...

І безліч реклами, як зі старої скрині: тут вам і трійця з «Кавказької полонянки», і рекламні плакати п'ятдесятих років з дітками в бантиках і охайними мамами, від яких стискається серце.

Навіть якщо пройтися сьогоднішнім Луганськом, неозброєним оком видно, що тема СРСР - у тренді. До речі, поки ще лишаються стоматології, а не стоматологічні кабінети, гінекологи, а не дамські лікарі, але щодо решти…

Аж дивно, як поміж всієї цієї реклами затесався такий іноземний «Бургер» зі своїми фірмовими кільцями цибулі і «багатоповерховими» бутербродами явно на американський лад.

Гадаю, це певний культурний пласт, що спирається на наше сприйняття щасливого минулого. Там - погано бути не може, бо там іще живі бабусі, там - молоді батьки, а ми - щасливі діти, і море щороку, і молочні коктейлі скільки влізе, і томатний сік по 8 копійок за склянку...

Освіта

Тут - по-різному. Для тих, хто не тут, і хто обмежений у коштах, у нас - зразково дешево і з російськими дипломами. Для тих, хто тут, - все інакше.

Заочна форма навчання - майже завжди контрактна. І нібито 5 або 10 тисяч рублів на рік - це й небагато (дільничний терапевт отримує 4600 рублів на місяць), але для місцевого диплома - це шалені гроші. Якщо диплом буде тільки місцевим, з яким нікуди більше не поїдеш, чи вартий він таких грошей?

Але ж насправді російські дипломи отримали лише дехто зі студентів, заявлених на самому початку - восени 2014 року.

Складно, клопітно, не виходить домовитися. Російські вузи і не проти ніби допомогти, але якось із купою непереборних перешкод, подолати які під силу лише декому.

А в іншому, аналізи роблять безкоштовно, але немає реактивів, тому їх можна зробити платно в приватних лабораторіях. І лікують, мабуть, безкоштовно, але ліки хворий купує сам. Тобто безкоштовною є тільки консультація лікаря. Але це вже не про освіту зовсім.

Настрої

Ні в кого тут немає нав'язливої ідеї повернутися в часи СРСР. Розсудлива людина розуміє, що таке повернення просто неможливе. Не може бути знову томатного соку по 8 копійок. А молочний коктейль - купуй, скільки хочеш, і зараз, аби були гроші.

Повернути минуле неможливо, це ілюзія. Також неможливо відмотати все назад. Все це надто схоже на спроби хоч ненадовго оживити небіжчика.

Якщо хтось - не місцевий, можливо, ще і повірить. Мабуть, розраховують на тих бабусь, які бачать краватки на школярах, курсантську форму на хлопчаках, універсами і пельменні і розчулюються ... до першого цінника, який аж ніяк не відповідає стереотипу про дешеві товари в СРСР.

Хоча дуже прикро читати про те, що тут - осередок розвиненого соціалізму. Адже у свідомості багатьох саме такими є бунтівні міста, а ми - тими, хто ностальгують за «совком».

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