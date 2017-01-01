Лампочки марнотратства

Віталій Кулик Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства

Віталій Кулик

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Багато країн у світі давно перейшли від ламп розжарювання до енергосберігаючих чи екологічних ламп.

Ще в 2010 році, подорожуючи по Болівії, я дізнався, що місцеве керівництво провело заміну усіх ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи. По всій країні, у всіх домогосподарствах, навіть в джунглях. Болівія не має жодних зобов'язань перед ЄС у цьому питанні. Вони всього лише підрахували втрати та економію від заміни ламп і ухвалили відповідне рішення. Гроші на цю заміну і самі лампи їм подарували міжнародні організації.

Україна зобов'язана імплементувати європейські норми щодо енергозбереження, у тому числі - прийняти законодавство щодо заміни ламп розжарювання на енергосберігаючі. Є навіть розроблений за сприяння ПРООН законопроект №3245 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо поліпшення енергоефективності в освітленні)».

Цей законопроект здатний не лише гармонізувати з правом ЄС Закон України «Про енергозбереження»; (із європейськими профільними Директивами та Регламентами у сфері енергоефективності, в першу чергу, із рамковою Директивою 27/2012 року.), але і значно скоротити використання коштів Державного та місцевих бюджетів, передбачених на оплату електроенергії.

Проте, в силу різних причин цей законопроект торпедують. То лоббі виробника ламп розжарювання, то бюрократи від ЖКГ, то він раптом стає «не прохідним» у ВР. Чому? Мені абсолютно все рівно хто є формальним автором цього законопроекту з нардепів! Мене цікавить коли в системі ЖКГ відбудеться заміна ламп.

На карті зображені країни, які мають законодавство щодо енергосберігаючих ламп.

100 країн (зазначені на карті зеленим кольором) – ті, що вже прийняли окремий закон, і живуть в умовах зниження загального енергоспоживання по країні за рахунок заборони ламп розжарювання;

25 країн (зазначені жовтим кольором) – ті, що в процесі прийняття такого законодавства;

39 країн (зазначені червоним кольором) – ті, які досі не визначилися у намірі відмовитися від економічно та екологічно шкідливих джерел світла (за виключенням Болівії, бо ця країна провела заміну ламп через спеціальний урядовий декрет).

В Україні ми платимо не лише високі тарифи за електроенергію. Ми платимо тим чиновникам та олігархам, які наживаються на нашому марнотратстві. Час замінити лампи марнотратства на лампи енергозбереження. Досить платити олігархам!

Джерело: site.ua

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