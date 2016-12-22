Мешканцям Харківщини обленерго влаштує блекаут

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Борги комунальних підприємств «Харківводоканал» і «Харківські теплові мережі» сягли сотень мільйонів гривень

Віялові відключення світла в Харкові можливі вже наприкінці січня початку лютого.

Так сказав журналістам начальник управління інформаційної політики і роботи із споживачами АК «Харківобленерго»Володимир Скичко.

«Причина віялових відключень та, що й була: борги комунальних підприємств «Харківводоканал» і «Харківські теплові мережі», - відзначив Скичко.

За його словами, на сьогодні борг «Харківводоканалу» - 795 млн грн, а «ХТС» - 240 млн грн.

«Ми заборгували «Енергоринку» велику суму коштів. Тому нам ліміти доводяться в усіченому вигляді, не в такому обсязі, як необхідно для нормального існування нашої комунальної сфери, промисловості і побутового сектора. Є небезпека доведення таких лімітів, що вводитимуться графіки віялових відключень. Точної дати немає, але ми знаходимося як на вулкані: чекаємо зменшених лімітів. Можливо, це буде і наприкінці січня, і на початку лютого», - пояснив, у свою чергу, начальник відділу примусового стягнення платежів «Харківенергозбут» Олександр Кабатов.

Як повідомлялося, 23 січня директор КП «Харківські теплові мережі» Сергій Андрєєв заявив, що держава не сплатила на кінець 2016 року пільги і субсидії: 490 млн грн: «Якщо питання не вирішиться, газ України може перекрити Харкову газ, і тоді доведеться відключити гарячу воду і понизити температуру теплоносія».

24 січня начальник Управління паливно-енергетичного комплексу ХОДА Олексій Бєлоцький заявив, що опалювальний сезон у Харкові і області проходить стабільно, загрози відключення тепла через неповні розрахунки з НАК «Нафтогаз України» немає.