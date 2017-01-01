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    Думки вголос

    Смерть Чуркіна. Сюжет стає цікавішим

    • Карл Волох

      Політолог

    • Сьогодні, 17:36
    • Розсилка
    Віталій Чуркін
    Віталій Чуркін

    Американські медики не можуть достовірно визначити причину смерті посла Чуркіна

    Ничто не предвещало никакой конспирации, была обычная смерть российского дипломата, и вдруг...

    1. Американские медики не могут достоверно определить причину смерти посла Чуркина. На фоне прошлонедельного скандала с братом Ким Чен Ына, где произошло отравление моментально распадающимся и поэтому не обнаружимым в крови ядом фсбшного производства, это вызывает ещё больше вопросов.

    2. Янукович внезапно, сразу после смерти Чуркина, отказался от авторства пресловутого документика (просьбы о вводе российских войск), который в 2014 представил в СБ ООН именно Чуркин и до сих пор подлинность этого документа (совершенно незаконного по своей сути) никем не оспаривалась. Украинская Генпрокуратура получила его копию в секретариате СБ совершенно легально для использования в процессе против Януковича по обвинению того в государственной измене.

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    3. Совершенно понятно, что Янукович дорог Путину не больше, чем старая половая тряпка, и травить ради него своего верного пса Чуркина ВВХ ни за что не велел бы. Но, похоже, в Кремле стали всерьёз взвешивать перспективы разнообразных судебных процессов гаагского формата и, вероятно, пришли к выводу, что такой документ компрометирует самого фюрера, доказывая некий сговор с беглым украинским президентом по аннексии Крыма. Теперь же, когда передаточное звено в виде Чуркина ликвидировано, Кремль сможет, если прижмёт, отрицать аутентичность письма.

    В общем, сюжет становится все интереснее. Хотя, удивляться нечему. В стране, где политику формируют спецслужбисты, да ещё гебешного разлива, любая естественная смерть высокопоставленного деятеля заведомо противоестественна.

    Джерело: блог Карла Волоха
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Росія ООН Віталій Чуркін
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