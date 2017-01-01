Кримські шаровари Володимира Путіна

Олександр Янковський Журналіст Крим.Реалії

Олександр Янковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Графіті з портретом Путіна в Сімферополі

Ви серйозно думаєте, що українці будуть вважати українською газету, в якій не напишуть про те, як закрили українські школи на півострові і знесли пам'ятник Сагайдачному?

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В Крыму будут издавать газету на украинском языке. Которая, по заверениям крымского чиновника Заура Смирнова, будет рассказывать о культуре, истории украинцев в Крыму, и о деятельности украинской общины на полуострове.

В советские времена в Крыму уже была такая газета. Называлась она «Кримська правда». И была полным клоном русскоязычной «Крымской правды», органа крымского областного комитета Коммунистической партии Советского Союза.

Из нее можно было узнать про рекордные надои и перевыполнение плана. Про беды рабочего класса в США и бесчинства кровавой хунты в Латинской Америке. Ну и, конечно же, про счастливое детство и обеспеченную и счастливую старость в СССР. Про колбасу по 2.20 и о том, какой глубокий кризис переживает Западная Европа. А еще можно было увидеть тех счастливых людей, которые радуются и благодарят за свою счастливую жизнь КПСС и лично товарища Брежнева.

Я выписывал такую газету. Именно на украинском языке. Но от того, что ее печатали украинскими буквами, она не становилась украинской. Как не становился украинской литературой валуевский циркуляр, переведенный на украинский язык.

Теперь в Крыму решили издавать новую «Кримську правду» на украинском языке. Будут ли ее читать украинцы? Газету, в которой не будет ни слова правды про российскую оккупацию и последующую аннексию? Газету, в которой не напишут ни единого слова про убитых и исчезнувших украинских патриотов на территории оккупированного полуострова? Вы всерьез думаете, что украинцы будут считать украинской газету, в которой не напишут о том, как закрыли украинские школы на полуострове и снесли памятник Сагайдачному?

Тогда для кого эта «газета»? Она для тех, кто ее будет издавать. То есть для крымских чиновников, преданных Кремлю. Для чего она? Для того, чтобы в случае приезда в Крым международной делегации достать ее из ящика стола, сдуть пыль и громогласно заявить: «Вот, посмотрите. у нас соблюдаются права всех национальностей. И даже украинцев! Чье государство они сами разрушили! А вот у нас они живут спокойно и радуются счастью быть россиянами».

Эта «украинская» газета – это крымские шаровары Путина, которые он каждый раз будет демонстрировать миру в ответ на обвинения в том, что права украинцев на аннексированном полуострове нарушаются.

Но не называйте штаны газетой.

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