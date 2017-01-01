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    У Криму призначили дату суду у справі журналіста Миколи Семени

    • Сьогодні, 20:23
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    Микола Семена
    Микола Семена

    Вступне засідання розпочнеться 17 лютого

    Перше засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени відбудеться 17 лютого в підконтрольному Кремлю Залізничному суді Сімферополя. Про це сьогодні «Крим.Реалії» повідомив адвокат затриманого Еміль Курбедінов.

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    «Перша дата – 17 лютого. Ми заявляли про проведення попереднього засідання. На ньому розглядається клопотання захисту, яке є первинним. Тобто про виключення якихось доказів зі справи, які, як ми вважаємо, отримані з порушенням закону; інші клопотання пов'язані з питаннями з приводу самих матеріалів справи, анкетних даних Миколи Семени. Встановлюється графік. Можна сказати, це вступне засідання», – заявив Курбедінов.

    Розгляд справи по суті, за словами адвоката, розпочнеться 28 лютого.

    Як повідомляв «Главком», у квітні 2016 року так звана прокуратура Криму порушила проти відомого журналіста Миколи Семени кримінальну справу за обвинуваченням у сепаратизмі і закликах до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Міністерство закордонних справ України заявило про черговий факт переслідування українців у анексованому Криму і закликало припинити тиск на Миколу Семену.

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