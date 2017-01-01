У Вашингтоні підтвердили, що не знімуть з РФ санкції за окупацію Криму

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Речник Білого дому Шон Спайсер

Прес-секретар Дональда Трампа підтримав заяву постпреда США в ООН

Прес-секретар Дональда Трампа підтвердив інформацію, що США не змінюють свою позицію щодо санкцій проти Росії, які стосуються окупаціії українського Криму.

Про це речник Білого дому Шон Спайсер заявив у Вашингтоні, повідомляє «Укрінформ».

«Я думаю, що посол Гейлі дуже твердо заявила про це в ООН, що поки Росія не вийде з Криму, ці санкції не припинятимуться», - сказав Спайсер.

Таким чином, він відповів на запитання, чи підтримує президент ініціативу про посилення контролю з боку Конгресу над санкціями проти Росії, представлену у вигляді нового законопроекту в середу.

Спайсер також нагадав, що існує інший «набір санкцій» проти РФ, пов'язаний з її агресією на сході України. При цьому він зауважив, що «не хотів би забігати наперед законодавства».

Як повідомляв «Главком», постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що санкції проти РФ потрібно зберігати до повернення Україні контролю до Кримським півостровом. Відповідну заяву вона озвучила під час свого першого виступу в Раді Безпеки ООН.