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    Думки вголос

    На Донбасі гинуть люди: в Кремлі сподіваються, що боєприпасів вистачить

    • Григорій Явлінський

      Російський політик та економіст

    • Сьогодні, 15:56
    • Розсилка

    Політичний цинізм російської влади виходить на новий рівень. Людське життя не входить в число кремлівських геополітичних пріоритетів

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    На востоке Украины опять в полном объеме идет война, гибнут люди. А в Кремле официально надеются, что у так называемых «ополченцев» на Донбассе оружия и боеприпасов хватит. Политический цинизм российских властей выходит на новый уровень. Человеческая жизнь не входит в число кремлевских геополитических приоритетов. Вот и Путин, рассуждая в Будапеште о войне на Донбассе, говорит о каких-то политических игрищах, а не о погибающих людях.

    Уже три года почти открытая передача российского оружия боевым формированиям на Донбассе, отправка на юго-восток Украины военных кадров, а также пропагандистское сопровождение в российских СМИ — все это прямое разжигание войны. Ни малейшей содержательной перспективы — ни политической, ни экономической, ни военной — эта так называемая борьба за независимость провозглашенных под патронажем России «республик» никогда не имела и иметь не будет. Вместо этого на Донбассе будет только бесконечное кровопролитие, безграничная преступность, ложь и еще большая деградация.

    Что бы ни было целью российского руководства в этой кровавой военно-политической авантюре — дестабилизация, раскол или полный контроль Украины, — все это бесконечно опасно и стратегически бессмысленно.

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    С апреля 2014 года жертвами войны на Украине стали почти 10 тысяч человек, более 22 тысяч пострадали, полтора миллиона стали беженцами. Только реально положив конец участию России в военных действиях на востоке Украины, прекратив поставки оружия незаконным вооруженным формированиям, обеспечив полный вывод российских «добровольцев» и закрытие границы, гарантировав безопасность населению региона с помощью международных сил, можно остановить этот кровавый счет.

    России надо в корне менять политику. Надо решительно отказаться от военных авантюр и попыток лишить соседей независимости, от мечты поделить мир на сферы влияния вместе с американцами и китайцами. Вместо того чтобы тратить огромные деньги и мешать Украине становиться современной страной, надо заняться развитием российских регионов: инвестировать в медицину, в образование, строить жилье, создавать современные хорошо оплачиваемые рабочие места.

    Время уходит. Преступления на востоке Украины продолжаются.

    Джерело: Эхо Москвы
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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