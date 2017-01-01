На Донбасі гинуть люди: в Кремлі сподіваються, що боєприпасів вистачить

Григорій Явлінський Російський політик та економіст

Григорій Явлінський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політичний цинізм російської влади виходить на новий рівень. Людське життя не входить в число кремлівських геополітичних пріоритетів

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На востоке Украины опять в полном объеме идет война, гибнут люди. А в Кремле официально надеются, что у так называемых «ополченцев» на Донбассе оружия и боеприпасов хватит. Политический цинизм российских властей выходит на новый уровень. Человеческая жизнь не входит в число кремлевских геополитических приоритетов. Вот и Путин, рассуждая в Будапеште о войне на Донбассе, говорит о каких-то политических игрищах, а не о погибающих людях.

Уже три года почти открытая передача российского оружия боевым формированиям на Донбассе, отправка на юго-восток Украины военных кадров, а также пропагандистское сопровождение в российских СМИ — все это прямое разжигание войны. Ни малейшей содержательной перспективы — ни политической, ни экономической, ни военной — эта так называемая борьба за независимость провозглашенных под патронажем России «республик» никогда не имела и иметь не будет. Вместо этого на Донбассе будет только бесконечное кровопролитие, безграничная преступность, ложь и еще большая деградация.

Что бы ни было целью российского руководства в этой кровавой военно-политической авантюре — дестабилизация, раскол или полный контроль Украины, — все это бесконечно опасно и стратегически бессмысленно.

С апреля 2014 года жертвами войны на Украине стали почти 10 тысяч человек, более 22 тысяч пострадали, полтора миллиона стали беженцами. Только реально положив конец участию России в военных действиях на востоке Украины, прекратив поставки оружия незаконным вооруженным формированиям, обеспечив полный вывод российских «добровольцев» и закрытие границы, гарантировав безопасность населению региона с помощью международных сил, можно остановить этот кровавый счет.

России надо в корне менять политику. Надо решительно отказаться от военных авантюр и попыток лишить соседей независимости, от мечты поделить мир на сферы влияния вместе с американцами и китайцами. Вместо того чтобы тратить огромные деньги и мешать Украине становиться современной страной, надо заняться развитием российских регионов: инвестировать в медицину, в образование, строить жилье, создавать современные хорошо оплачиваемые рабочие места.

Время уходит. Преступления на востоке Украины продолжаются.

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