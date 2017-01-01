«Народний фронт» вимагає від Порошенка план звільнення Криму і Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Бурбак

Gрезидент повинен представити такий план і отримати підтримку парламенту, заявив Максим Бурбак

Фракція «Народний фронт» вважає, що президент України Петро Порошенко повинен представити план звільнення Криму і Донбасу. Про це під час погоджувальної ради парламенту 6 лютого заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.

«Має відбутися чесна розмова. Оскільки народ несе на собі тягар війни, він має право знати, а влада зобов’язана донести стратегію і план звільнення Криму і Донбасу», - сказав він.

«Вважаємо, що президент повинен представити такий план і отримати підтримку парламенту. Жодного умиротворення агресора, натомість наші злагоджені і зрозумілі дії», - наголосив Бурбак.

Він зазначив, що «Народний фронт» вважає неприйнятним, що Україна досі не має постійного представника місії при НАТО.

Бурбак підкреслив важливість руху до повноправного членства України в НАТО і проведення реформ відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу.