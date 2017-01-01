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    «Народний фронт» вимагає від Порошенка план звільнення Криму і Донбасу

    • Сьогодні, 13:26
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    Максим Бурбак
    Максим Бурбак

    Gрезидент повинен представити такий план і отримати підтримку парламенту, заявив Максим Бурбак

    Фракція «Народний фронт» вважає, що президент України Петро Порошенко повинен представити план звільнення Криму і Донбасу. Про це під час погоджувальної ради парламенту 6 лютого заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак.

    «Має відбутися чесна розмова. Оскільки народ несе на собі тягар війни, він має право знати, а влада зобов’язана донести стратегію і план звільнення Криму і Донбасу», - сказав він.

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    «Вважаємо, що президент повинен представити такий план і отримати підтримку парламенту. Жодного умиротворення агресора, натомість наші злагоджені і зрозумілі дії», - наголосив Бурбак.

    Він зазначив, що «Народний фронт» вважає неприйнятним, що Україна досі не має постійного представника місії при НАТО.

    Бурбак підкреслив важливість руху до повноправного членства України в НАТО і проведення реформ відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу.

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