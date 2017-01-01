Авдіївці повернули світло

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Відновлення електропостачання Авдіївки

Енергетикам вдалося відновити одну з ліній електропередач і забезпечити Авдіївку світлом

У понеділок, 6 лютого, завдяки активній роботі СЦКК (Спільний центр з контролю і координації), ОБСЄ, ДСНС та особистій участі керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського енергетикам ДТЕК вдалося відновити одну з ліній електропередач і забезпечити Авдіївку світлом. Про це повідомив гендиректор Авдіївського коксохіму Муса Магомедов на своїй сторінці у Facebook.

Після розв'язання головних проблем з електро- та водопостачанням розпочато активні ремонтно-відновлювальні роботи бригадами міста і ДСНС.

За словами Магомедова, АКХЗ досі перебуває в режимі часткової консервації. Завод працює на одному високовольтному введенні (з чотирьох). Два коксових цехи в режимі гарячої консервації, два – працюють у звичайному режимі. За словами директора заводу, кількість коксового газу не дозволяє одночасно гріти і батареї, і місто, тому морози, що насуваються, можуть принести серйозні проблеми як для заводу, так і для міста.

«Сподіваємося на те, що до ремонту другого введення енергетиків ДТЕК буде допущено. І потрібно чітко розуміти, що одне введення на місто, завод і ДФС (донецька фільтрувальна станція. – Ред.) з чотирьох в умовах перманентних бойових дій – катастрофічно мало», – наголосив Магомедов.

Нагадаємо, що 31 січня внаслідок обстрілів, які пошкодили лінії електропередач, Авдіївка залишилася без світла і тепла. АКХЗ було знеструмлено і переведено в стан гарячої консервації.

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