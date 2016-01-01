Коли всі вже знають, можна сказати правду про «Приват»
- 19 Грудня, 16:14
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Розсилка
Тепер, коли націоналізація Приватбанку – вже прийняте рішення, коли пролунали найрізноманітніші коментарі (від представників влади, менеджменту банку, економічних експертів, представників ключових міжнародних фінансових структур – партнерів України і т.д.), можна підсумувати і описати ситуацію навколо «Привату» без домислів, виходячи з озвученої публічної інформації
Мовою оригіналу
- Приватбанк – это почти 20 млн граждан Украины, которые пользуются услугами и сохраняют средства в этом банке, среди которых – 3,1 млн пенсионеров, более 500 тыс. студентов, 1,6 млн других социально незащищенных граждан. В любом случае состояние дел в этом банке, так или иначе, косвенно влияет на всю финансово-экономическую ситуацию в стране.
- Проблемы Приватбанка накапливались годами. В условиях войны и экономического кризиса они еще более обострились. Акционеры не нашли ресурсов для выполнения обязательной программы докапитализации. Судя по всему, действующая бизнес-модель банка себя исчерпала (выдача кредитов банком аффилированным компаниям, то есть самим себе). В итоге возникла прямая угроза как самому банку, так и всей банковской системе Украины. Насколько мне известно, в течение последних шести месяцев серьезную обеспокоенность по поводу этого риска высказывали ключевые финансовые партнеры Украины – Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, они требовали национализации Приватбанка.
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- Единственным способом сохранить банк и таким образом обеспечить сохранность средств его клиентов стал переход в собственность государства. Альтернатива выглядела примерно так – ждать, пока банк рухнет, а люди потеряют свои деньги. Все международные структуры, кстати, позитивно оценили такое решение государства. Так как оно, с одной стороны, решает вопрос вкладчиков, а с другой, – заставляет бывших акционеров играть по правилам, установленным не только в Украине, но и в мире. В этом смысле, решение власти по национализации Приватбанка следует рассматривать не с точки зрения отношений с Коломойским, а через призму интересов клиентов и миллионов вкладчиков банка. Кстати, акционеры банка признали его проблемы и сами обратились к правительству с просьбой о переходе банка в государственную собственность. Акционеры обязались компенировать потери и реструктуризировать свой долгпортфель. Государство согласилось на такую модель сотрудничества с бывшими акционерами.
- Государство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам Приватбанка неприкосновенность и целостность их денег. Работа банка продолжается в обычном режиме. Все физлица смогут пользоваться своими карточками, как в банкоматах Привата, так и в других банках. Юрлица также могут проводить свои платежи, хотя в течение нескольких суток операции будут идти с задержкой в один банковский день. Никаких проблем для физлиц, которые хотят рассчитаться карточкой за рубежом, не будет. Приостанавливаются на несколько дней только расчеты кампаний, связанных с владельцем банка, а также платежи за границу. Для усиления защиты вкладчиков банка президент в качестве неотложного подал в Верховную Раду законопроект, который предоставляет дополнительные гарантии вкладов граждан банка. Они будут такие же, как для Ощадбанка, то есть, как для банка, который полностью принадлежит государству. В свою очередь, правительство выпустит 30-летние облигации на 150 млрд грн, которые выкупит НБУ под минимальные проценты, и эти деньги войдут в капитал банка. В ближайшие дни Кабмин представит нового главу Приватбанка, который был избран вместе с признанной международной компанией и международными партнерами Украины.
- Отсутствие информационной войны между государством и владельцами Приватбанка очень важно для безболезненной трансформации структуры.
Джерело: блог Олесі Яхно-Белковскої
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