В ЄБРР заявили про можливість отримання частки в Приватбанку

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ЄБРР розгляне таку можливість після рекапіталізації Приватбанку

Європейський банк реконструкції і розвитку після рекапіталізації Приватбанку може отримати частку в ньому.

Про це заявив регіональний керівник ЄБРР Френсіс Мейлідж, передає Reuters.

«Коли прийде час, ми оцінюватимемо розвиток відносин з установою, зокрема у сфері надання позик або інвестицій в акційний капітал», – пояснив Мейлідж.

Він висловив переконання, що залежно від обставин, такі наміри може бути реалізовано вже наступного року.

«Якщо все піде добре, ми можемо почати розглядати це питання у 2017 році. Якщо ж ні, то пізніше», – сказав Мейлідж.

Як відомо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав рішення українського уряду націоналізувати Приватбанк.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.

Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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