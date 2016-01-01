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    В ЄБРР заявили про можливість отримання частки в Приватбанку

    • 19 Грудня, 15:29
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    ЄБРР розгляне таку можливість після рекапіталізації Приватбанку

    Європейський банк реконструкції і розвитку після рекапіталізації Приватбанку може отримати частку в ньому.

    Про це заявив регіональний керівник ЄБРР Френсіс Мейлідж, передає Reuters.

    «Коли прийде час, ми оцінюватимемо розвиток відносин з установою, зокрема у сфері надання позик або інвестицій в акційний капітал», – пояснив Мейлідж.

    Він висловив переконання, що залежно від обставин, такі наміри може бути реалізовано вже наступного року.

    «Якщо все піде добре, ми можемо почати розглядати це питання у 2017 році. Якщо ж ні, то пізніше», – сказав Мейлідж.

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    Як відомо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав рішення українського уряду націоналізувати Приватбанк.

    Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку

    Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

    Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак

    Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.

    Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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