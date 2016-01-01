В ЄБРР заявили про можливість отримання частки в Приватбанку
- 19 Грудня, 15:29
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ЄБРР розгляне таку можливість після рекапіталізації Приватбанку
Європейський банк реконструкції і розвитку після рекапіталізації Приватбанку може отримати частку в ньому.
Про це заявив регіональний керівник ЄБРР Френсіс Мейлідж, передає Reuters.
«Коли прийде час, ми оцінюватимемо розвиток відносин з установою, зокрема у сфері надання позик або інвестицій в акційний капітал», – пояснив Мейлідж.
Він висловив переконання, що залежно від обставин, такі наміри може бути реалізовано вже наступного року.
«Якщо все піде добре, ми можемо почати розглядати це питання у 2017 році. Якщо ж ні, то пізніше», – сказав Мейлідж.
Як відомо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав рішення українського уряду націоналізувати Приватбанк.
Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.
Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.
Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.
Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.
Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.
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