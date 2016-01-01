У МВФ прокоментували націоналізацію Приватбанку

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Крістін Лагард

Крістін Лагард запевнила, що МВФ і надалі підтримуватиме Україну у «просуванні структурних реформ» задля економічного зростання

Рішення про націоналізацію Приватбанку є важливим для забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Про це йдеться у заяві директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, поширеній у понеділок МВФ.

«Сьогоднішнє рішення української влади націоналізувати Приватбанк є важливим кроком в її зусиллях зі збереження фінансової стабільності. Це рішення було ухвалене з метою забезпечення стійкого функціонування банку, враховуючи його системоутворюючу роль у фінансовій системі України, а також з огляду на недостатні зусилля з підкріплення рівня достатності капіталу упродовж останніх місяців», – наголошується у заяві.

Лагард наголосила, що для підтримки суспільної довіри до української банківської системи та її зміцнення важливе значення має забезпечення відповідності всіх банків, які працюють в Україні, вимогам достатності капіталу і регуляторним вимогам.

За словами директора-розпорядника МВФ, на даному етапі важливо, щоб процес націоналізації супроводжувався рішучими зусиллями для максимального погашення кредитів пов’язаних сторін, а також призначенням незалежної управлінської команди для відновлення життєздатності банку, а також мінімізацією витрат держави і платників податків відповідно до українського законодавства та найкращої міжнародної практики.

Лагард запевнила, що «МВФ продовжуватиме підтримувати Україну в її зусиллях зі створення сильних інститутів, підвищення прозорості та просування структурних реформ, які мають вирішальне значення для досягнення міцного і стійкого економічного зростання».

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що рішення стосовно націоналізації Приватбанку наблизить Україну до отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду.

Як відомо, Європейський банк реконструкції та розвитку підтримав рішення українського уряду націоналізувати Приватбанк.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Як повідомлялося, наразі в центральному офісі Приватбанку у Дніпрі перебуває понад 100 співробітників Фонду гарантування вкладів і Національного банку України, які організовують передачу банку державі.

Уряд виділяє гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

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