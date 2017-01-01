Блокада на Донбасі: владі все одно доведеться домовлятися з активістами

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

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Блокада на Донбасі

Блокада Донбасу це не особиста справа якихось окремих політиків, це наша спільна державна проблема, на яку всі ми повинні знайти відповідь, щоб йти вперед

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АТЦ СБУ принял решение о разблокировании одной из основных магистралей Донбасса - силами СБУ и Нацполиции задержано свыше 40 участников блокады. По разблокированной колее на оккупированную территорию пошли составы. Также решением АТЦ в АТО ужесточен контроль за порядком въезда и перемещения, введен комендантский час в ночное время.

Обвинения задержанным, конечно, не предъявлены, их уже освобождают, арестованных нет. Завтра мы узнаем полную информацию как прошел разгон, есть информация о телесных повреждениях при задержании, хотя никто из участников блокады по информации на сейчас за госпитализацией пока не обращался.

В ряде регионов и на Майдане в Киеве прошли акции протеста против разгона, тема мгновенно стала основой в информационной повестке. Очевидно, что акции протеста будут продолжены.

Ситуация по блокаде из стадии переговоров перешла в стадию решений. К сожалению, вместо политического решения принято решение применить силовой вариант. Я писал, что считаю такой вариант ошибочным. Считаю так и сейчас.

На выходных с лидером «Самопомощи» А.Садовым встречался президент П. Порошенко. Президент, по словам Садового, уверял, что силового решения не будет, однако приемлемой для обеих сторон формулы, чтобы снять блокаду немедленно, пока не нашли. Также провел встречи с представителями протестующих и премьер-министр В. Гройсман.

Власть считает, что базой для компромисса является постановление правительства, где определен исчерпывающий список грузов, которые разрешено поставлять через линию фронта, а также предусмотрено создание смешанных мобильных групп по контролю за перемещением грузов в зоне АТО.

Очевидно, что эти встречи привели президента и Кабмин к мысли о необходимости немедленных силовых решений.

Думаю, что это непродуманное решение. У власти была и есть инициатива в определении политики отношений с оккупирвоанными территориями.

Ряд участников блокады говорят, что неофициально компромисс мог быть таким::

1. Гарантии скорейшего принятия закона «Об оккупированных территориях», которые однозначно определит порядок отношений с оккупированными территориями и ограничит любые торговые отношения.

2. Ринат Ахметов, который получит снова возможность возобновить работу некоторых предприятий, которых у него еще не забрали боевики, должен использовать свои связи и обеспечить обмен группы украинских пленных, не менее 20 человек.

На самом деле, предложения обеих сторон содержат достаточное поле для маневра и компромиссов. Закон "Об оккупированных территориях" все равно надо принимать, и что мешало поставить сроки для его разработки?

Также ничто не мешает включить представителей протестующих в состав переговорной группы со стороны Украины, которая занимается этой проблемой. Пленные сейчас находятся в руках не каких-то самостоятельных полевых командиров как в 2014-м, а в руках российских спецслужб, и они срывают любые варианты обменов - пусть представители гражданского общества это увидят, какие проблемы?

Вполне разумным также является и постановление правительства. Да, надо вовлекать людей в решение проблемы. Да, надо строить коммуникацию с обществом, да, это тоже наши граждане. Но для этого, конечно, переговоры надо проводить не в кабинетах в Киеве, а непосредственно там, на блок-постах. Необходимо проявить лидерство, личную позицию, и взять, конечно, на себя все риски от возможных негативных публичных последствий общения, взять ответственность за обещания перед участниками протестов. Это была бы сильная позиция, которая повлияла бы на выработку компромисса.

Но вместо всех этих переговоров и слов было решено действовать. Было принято силовое решение на одной из магистралей. То есть комплексного решения все равно нет. Необходимость договариваться никуда не делась.

Необходимость принимать закон никуда не делась.

Необходимость принимать Энергетическую стратегию, и снижать поставки угля с оккупированных территорий никуда не делась.

Но вот только договариваться придется в условиях недоверия, в условиях скандала, в условиях ожесточения и усиления сопротивления. Акция не рассосется сама по себе. И она может быть продолжена в других точках, и такие попытки, очевидно, произойдут.

Нужен диалог, все равно без диалога ситуация не решится. И зачем отсекать себя от диалога? Блокада Донбасса это не личное дело каких-то отдельных политиков, это наша общая государственная проблема, на которую все мы должны найти ответ, чтобы идти вперед.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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