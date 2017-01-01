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    Учасники блокади, які мають вогнепальну зброю, відповідатимуть за законом - Жебрівський

    • Сьогодні, 09:24
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    На власників зареєстрованої мисливської зброї може бути складено адміністративне попередження

    Учасники блокади, які мали незареєстровану зброю, будуть покарані в рамках Кримінального Кодексу. Про це повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «Ті люди, які мають зареєстровану зброю, ніяких наслідків не матимуть. Хіба що адміністративне попередження про недопущення зі зброєю туди, де заборонено полювання. Що стосується гранат - якщо буде прив'язка до конкретної особи, то вона буде відповідати згідно Кримінального Кодексу України», - заявив Павло Жебрівський.

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    Він також зазначив, що операція на редуті в районі ст. Кривий Торець проходила в рамках контрдиверсійних заходів. При цьому співробітники СБУ і поліцейські спершу запропонували видати їм зброю і лише після відмови учасників блокади була проведена операція. В ході неї, зазначив глава Донецької ВГА, було вилучено зброю та гранати.

    При цьому, повідомив Павло Жебрівський, правоохоронці діяли виключно у межах своєї компетенції і постраждалих в результаті спецоперації немає. «Був один, він людина з особливими потребами, його відвезли в лікарню, зробили укол інсуліну. Після цього допитали і також відпустили», - додав Жебрівський.

    Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

    В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

    В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

    «Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

    Джерело: 112 Україна

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    АТО Донбас зброя Павло Жебрівський
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