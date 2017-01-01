Луцькі активісти захопили Волинську облдержадміністрацію через затримання «блокадників»
- Сьогодні, 22:31
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Протестувальники знайшли всередину і залишатимуться там всю ніч до виконання їхніх вимог
Будівлю Волинської обласної державної адміністрації захопили прибічники «штабу економічної блокади окупованого Донбасу» через затримання блокадників у Кривому Торці Донецької області 13 березня.
Про це повідомив депутат міськради Микола Собуцький.
Перед захопленням Собуцький закликав людей збиратися під будівлею ОДА з шинами та бочками, а згодом повідомив, що протестувальники знайшли всередину і залишатимуться там всю ніч до виконання їхніх вимог.
Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.
В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.
В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.
«Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».
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