Луцькі активісти захопили Волинську облдержадміністрацію через затримання «блокадників»

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Протестувальники знайшли всередину і залишатимуться там всю ніч до виконання їхніх вимог

Будівлю Волинської обласної державної адміністрації захопили прибічники «штабу економічної блокади окупованого Донбасу» через затримання блокадників у Кривому Торці Донецької області 13 березня.

Про це повідомив депутат міськради Микола Собуцький.

Перед захопленням Собуцький закликав людей збиратися під будівлею ОДА з шинами та бочками, а згодом повідомив, що протестувальники знайшли всередину і залишатимуться там всю ніч до виконання їхніх вимог.

Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

«Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

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