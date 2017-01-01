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    Набув чинності новий порядок переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі

    • Сьогодні, 06:33
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    Переміщення вугілля через лінію розмежування здійснюється виключно залізницею через певні контрольні пункти

    Порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі набув чинності.

    Порядок був затверджений постановою Кабінету Міністрів №99 від 1 березня, опублікований в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади «Урядовий кур'єр» 4 березня і набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування, а саме 14 березня.

    Відповідно до затвердженого урядом порядку переміщення товарів, через лінію розмежування дозволяється перевозити у складі гуманітарного конвою продукти харчування і лікарських препаратів, товар і продукцію металургійної, гірничозбагачувальній, вуглевидобувної галузей і об'єктів критичної інфраструктури.

    Також порядок переміщення товарів стверджує створення гуманітарних майданчиків, на яких будуть формуватися вантажі для відправки гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію, а також гуманітарно-логістичних центрів, де буде здійснюватися дрібна і дрібнооптова торгівля продуктами харчування, засобами особистої гігієни, одягом, взуттям або побутовою хімією.

    «За рішенням керівника антитерористичної операції в районі її проведення можуть встановлюватися додаткові обмеження», - свідчить постанова Кабінету міністрів.

    Зазначається, що постанова набирає чинності через 10 днів з моменту її опублікування, а пункти 9 і 31 Порядку переміщення товарів - через місяць.

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