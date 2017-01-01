Для ведення локальної війни армії потрібні тактичні розвідувальні комплекси

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У позиційній локальній війні важливий огляд, можливість вразити супротивника з великої дистанції, і «вартість-ефективність» систем озброєння.

Мовою оригіналу

Войну ведет пехота - и основная боевая нагрузка ложится не на элитные спецназы, а на пехотные подразделения уровня взвод-рота. Батальоны и бригады в полном составе в условиях локальной войны не применяются. Слишком заметно, слишком уязвимо, и главное, никто не планирует больших наступлений. Неизвестно будет или нет глобальная война. Но уже сейчас идет и будет продолжаться долгое время война малых групп и небольших подразделений пехоты.

Думаю, наиболее приоритетная текущая задача задача оборонно-промышленного комплекса - обеспечить современным вооружением для локальной войны передовые подразделения, обеспечить пехоту современными средствами ведения боя, которые должны быть адекватны действующему военному бюджету и бюджету вооружения ротно-тактической группы.

Вот фото из Ирака - крупнокалиберный пулемет 12,7 мм с оптикой для наблюдения, на передвижной гидравлической мачте, с дистанционным управлением. Такие дешевые и передвижные платформы со средствами наблюдения и целеуказания, а также с пулеметом или ПТРК, с системой дистанционного управления, были бы очень и очень востребованы для вооружения пехоты на передовой и в условиях нашей войны.

Необходим ротно-тактический комплекс, который бы включал в себя оптические средства разведки, в том числе тепловизор для ночного видения, радиопеленгатор, звукопеленгатор, выдвигаемые на раздвижной мачте из микроавтобуса или большого джипа - разумеется, с дистанционным управлением и простейшим аппаратным комплексом для анализа и определения координат целей. Все это производится либо может быть произведено в короткие сроки в самой Украине, закупка комплектующих к этим системам, уже отлажена.

Вооружение на мачте - это тоже очень любопытно, учитывая позиционную войну и статичный фронт. Было бы интересно, если бы на такой передвижной мачте также монтировался комплекс вооружения - оптимально ПТРК. Это, кстати, значительно повысит эффективность применения проводных ПТУР, для которых большая проблема боевого применения - зацеп провода за растительность - если обеспечить ДУ. Еще удобней с такой мачту применять комплексы типа «Стугна» или «Корсар» - там ДУ уже реализовано.

Пулемет на данной иракской платформе не имеет большого боезапаса, он, скорее всего выполняет функции целеуказания для обозначения места расположения противника. Это тоже интересный вариант применения. Но для войны на Донбассе приоритетом является прежде всего выдача точных координат.

Применение оружия приведет к обнаружению, а вот скрытное целеуказание и поражение цели хорошо укрытыми огневыми средствами позволит длительное время наблюдать, и что крайне важно - корректировать стрельбу.

Основная задача ротно-тактического разведывательного комплекса - выдача координат для пехотного вооружения - минометов, СПГ, АГС, артиллерии непосредственной поддержки.

Но вообще приоритетом является создание мобильного дешевого ротно-тактического комплекса, оснащенного средствами пассивной разведки, работу которого противнику было бы невозможно обнаружить техническими средствами.

У нас есть интересные проекты такого комплекса - но они с радаром. Мне кажется, это больше для пограничных и охранных подразделений подходит, а для современной войны пассивные средства, не дающие радиоизлучения, более оптимизированы. И мачта должна быть высокой, максимально высокой, которую можно применять без установки растяжек для мачты.

Комплекс должен быть бюджетным, чтобы было оправданно оснащение войск на уровне ротно-тактических групп. Пехоте нужны глаза - мобильные разведывательные комплексы для передовых подразделений. Достаточно при этом простые, чтобы их могли применять операторы без глубокой специальной подготовки. В этом плане очень удобны и доступны системы управления американскими радарами ANTPQ-48.

Также для ротно-тактического разведывательного комплекса нужны беспилотники тактического звена - достаточно эффективные, чтобы подсветить передовые позиции противника на тактическую глубину, и достаточно дешевые, чтобы их не боялись применять постоянно, и не боялись потерять.

Потому что есть аналоги на Западе - но все эти красивые мощные машины нам, во-первых, никто не собирается продавать, а во-вторых, силами украинских инженеров все это решается гораздо дешевле, и значит будет доступным для боевых подразделений.

Надеюсь, что когда программы развития вооружений будут составляться исходя из потребностей войск, концепция мобильных ротно-тактических разведывательных комплексов, будет рассмотрена. Среди разработчиков новых систем вооружений в Украине есть группы волонтеров, которые занимаются разработкой таких систем. И также накоплен определенный опыт применения. Для исследований такого уровня, конечно, необходима поддержка государства - для государства это небольшие деньги.

Разумеется, оптимальным решением является разработка и утверждение концепции боевого применения пехоты и штата вооружения для оснащения боевых подразделений в звене батальон-отделение. Когда-нибудь это тоже станет реальностью. Потому что те люди, которые ведут войну в земле на линии фронта - это самые главные люди в армии. И реформа армии должна начинаться с безусловного признания этого очевидного факта.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»