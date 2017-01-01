Конституційний суд підтвердив імпічмент президента Південної Кореї

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Пак Кин Хе

Тепер Пак Кин Хе буде негайно усунута від влади

Конституційний суд Південної Кореї підтвердив імпічмент президентe Пак Кин Хе, який раніше підтримав парламент країни. Про це повідомляє інформагентство AFP.

Відомо, що рішення про імпічмент вісім суддів підтримали одноголосно. Це означає, що Пак Кин Хе буде негайно усунута від влади і може бути піддана кримінальному переслідуванню за звинуваченням у корупції.

Пак Кин Хе є першим демократично обраним президентом Південної Кореї, позбавленим цієї посади.

Нові президентські вибори мають пройти протягом 60 днів.

Нагадаємо, що слідчі вважають, що президент Південної Кореї Пак Кин Хе разом зі своєю близькою подругою й радником Чхве Сун Сіль отримувала хабарі.

Пак Кин Хе і Чхве Сун Сіль також підозрюють у незаконному використанні мобільних телефонів, які зареєстровані на чужі імена. Помічнику президента, який, на думку слідства, придбав сім-карти для Пак Кин Хе і її подруги, уже пред'явили звинувачення.

Формально Пак Кин Хе залишалася президентом. У грудні її відсторонили від посади, коли парламент проголосував за її імпічмент.