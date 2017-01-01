Решат Аметов - перший українець, убитий Росією при вторгненні в Україну

Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Юрій Бутусов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Решат Аметов з дітьми

Без крові, без терору, без залякувань і шантажу Росія не зуміла б провести захоплення Криму

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Три года назад погиб первый украинец, убитый российскими агрессорами при вторжении в Украину

Ровно три года назад в 7.30 утра 3 марта 2014-го житель Симферополя 39-летний Решат Аметов вышел из дома - он направлялся в военкомат, чтобы согласно указу о мобилизации стать в ряды защитников Украины. У Решата было трое детей, жена, большая семья, но он сделал то, что потребовал от него его совесть и достоинство. Военкомат не работал, и Решат направился на митинг в поддержку Украины. Примерно в 12 часов Решата прямо на митинге похитили неизвестные, вывезли в горы, зверски пытали и обезобразили. А потом застрелили в упор - убийца выстрелил в глаз.

Решат Медатович Аметов стал первым героем и первой жертвой российского вторжения. Очевидно, что он был похищен российскими спецслужбами, но несмотря на пытки не сломался, и для устрашения всех украинцев он был демонстративно похищен и убит.

Когда Путин и другие российские негодяи вещают про «бескровное присоединение Крыма», про «референдум», они, конечно, стараются этим замолчать память убитых украинцев, хотят скрыть память о российском терроре и преступлениях российских военных. Без крови, без террора, без запугиваний и шантажа захват Крыма Россия не сумела бы провести.

Но мы не забудем. Решату выпало стать первым... Он знал об опасности, но сделал свой выбор. Он не знал, удастся ли нам защитить свою страну, но благодаря его примеру, благодаря отваге и гражданскому мужеству тысяч, сотен тысяч украинцев, народ собрался и защитил страну несмотря на слабость государства. Герой пожертвовал собой ради Украины.

Такую жертву и такую цену нашей свободы мы никогда не забудем.

Вечная память Гражданину...

Джерело: блог Юрія Бутусова

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