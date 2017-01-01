Меджліс: репресії в Криму тільки посилюються

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Ільмі Умеров

Ільмі Умеров заявив, що в Криму зберігається напружена ситуація

В окупованому Росією Криму зростає напруженість та посилюються репресії окупантів. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

«Враховуючи те, що останнім часом дуже напружено було на півострові, ми ніяких масових заходів вирішили не проводити. Ми із задоволенням спостерігаємо за тим, що відбувається у світі: і в Анкарі, і в Києві...і в Москві, бо там був марш Нємцова. І паралельно, або в рамках цього маршу була колона в підтримку України із закликом звільнити українських політв'язнів в Росії», - повідомив Умеров.

«Тенденція, на жаль, зберігається, напруженість зростає, репресії тільки посилюються, і щоразу вигадують все нові і нові варіанти», - резюмував Умеров.

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, Україна відзначає День спротиву Криму російській окупації. У цей день перед будівлею Верховної Ради Криму 2014 року відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, у тому числі, з партії «Русское единство».

Сьогодні Херсонці підтримали Крим у День спротиву російській окупації. В Парижі також відбулась акція «Крим- це Україна».

Також «Главком» повідомляв, що за три роки окупації Криму зафіксовано 17 зниклих безвісти та 39 політв'язнів.

Вчора у столиці Туреччині Анкарі біля будівлі посольства Росії пройшла акція протесту кримськотатарської та української діаспори проти путінської агресії.

З початку анексії Криму близько 20 тисяч кримських татар покинули півострів.