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    В «Главкомі» прес-конференція: «#ОстровКрым: репортажі із залу суду»

    • Сьогодні, 11:28
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    Російський журналіст, який веде репортажі із залу суду в окупованому Криму щодо громадян України, розкаже про нові події в судових справах щодо кримських татар

    Сьогодні, 3 березня, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «#ОстровКрым : репортажі із залу суду»

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    Запрошені гості:

    Антон Наумлюк, російський журналіст, який веде репортажі із залу суду в окупованому Криму щодо громадян України, який розкаже про нові події в судових справах щодо кримських татар, журналіста Миколи Семени, на якій стадії судового розгляду основні справи, як змінилася дія силовиків, народна підтримка місцевих мешканців щодо затримки своїх співгромадян.

    Трансляцію прес-конференції можна побачити тут:


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