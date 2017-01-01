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    Думки вголос

    2 травня в Одесі: вперше без серйозних ексцесів

    • Андрій Золотарьов

      Політтехнолог

    • Сьогодні, 15:15
    • Розсилка
    <p>Акція пам'яті біля Будинку профспілок в Одесі</p>
    Фото: Артем Худолєєв/Главком

    Акція пам'яті біля Будинку профспілок в Одесі

    2 травня в Одесі в 2017 році у порівнянні з минулим та позаминулим роками - це, як кажуть в самій Одесі, дві великі різниці

    Після подій 2 травня 2014 року в Одесі травневі свята в Україні кожен раз пов'язані з тривожними очікуваннями в суспільстві щодо того, чи вдасться не допустити чергової серії провокацій.

    При цьому особлива увага приділяється саме Одесі, куди вже котрий рік у ці дні з'їжджаються як представники праворадикальних сил та рухів, так і представники ідеї так званого «русского мира», яку підживлює північний сусід.

    Варто зауважити, що у цьому році здійснити сценарій провокацій та зіткнень і таким чином розхитати обстановку в Одесі не вдалося - чітко спрацювали правоохоронні органи. Важливим фактором стало і те, що ситуація була під постійним контролем Голови Одеської ОДА Максима Степанова. Він зробив все можливе, щоб заспокоїти громадськість ще напередодні цієї трагічної дати. Судячи з повідомлень ЗМІ, він постійно був у епіцентрі подій і, очевидно, його особиста присутність у цей день на вулицях Одеси також вплинула.

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    2 травня в Одесі в 2017 році у порівнянні з минулим та позаминулим роками - це, як кажуть в самій Одесі, дві великі різниці. Раніше керівники області в ці дні публічно займалися самопіаром, а по суті самоусувається від контролю за ситуацією і вирішення питань безпеки в місті. Звідси численні провокації, зіткнення на вулицях міста і так далі.

    Цього року губернатор чітко окреслив жорстку позицію щодо можливих порушень закону і грамотно скоординував роботу силовиків. Як результат - серйозних ексцесів в місті не відбулося.

    При цьому не потрібно забувати, що Степанов лише за тиждень до 2 травня отримав своїх заступників, у тому числі і заступника, який курує роботу силовиків.

    Загалом, те, що голова Одеської ОДА чітко демонструє свою проукраїнську позицію - починаючи з питання перейменування вулиць в Одесі і закінчуючи забезпеченням правопорядку та недопущенням провокацій у місті 2 травня, дає підстави вважати, що «проросійський» фактор в регіоні матиме все менший вплив, оскільки на чітку позицію губернатора в будь-якому випадку будуть орієнтуватися і місцеві еліти.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Одеса сепаратизм
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