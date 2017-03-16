Чому блокада віддаляє Донбас від України

Андрій Золотарьов Політтехнолог

Андрій Золотарьов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН

Україна рухається в напрямку легітимізації самопроголошених сепаратистських анклавів

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Верх взяла политическая логика в сложной для власти ситуации. Чисто комсомольский подход: если ты не можешь что-то оставить, или заблокировать, то нужно это возглавить. По большому счету, не снимается основной вопрос: где здесь позитивная стратегия? Если мы хотим торговать, то тогда нужно честно признаться, что нужно идти на замораживание конфликта, и идти на Приднестровский вариант. Так, в случае с Молдовой, экономика Приднестровья интегрирована, но при этом у граждан самопровозглашенной республики нет политически прав, они не принимают участие в выборах, Молдова также не платит им пенсии и социальные пособия, но экономика достаточно плотно интегрирована, в том числе и финансовая система. Живущие в Приднестровье могут поступать в вузы Молдовы, свободно перемещаются люди и товары. А у нас здесь рассказывать о том, что у нас война, посылать людей на смерть и при этом всем торговать, то здесь – или лицемерие или шизофреничность в действиях власти. Эта шизофреничность, раздвоение – никуда не исчезло. Если мы интегрируем эти территории, то, по меньшей мере, блокадой мы двигаемся в направлении легитимизации самопровозглашенных сепаратистских анклавов и ничего больше, и Украина здесь однозначно проигрывает.

И эта блокада фактически хоронит Минские соглашения. На это нам европейцы указали, отреагировав на известие. Они прекрасно понимают последствия. По меньшей мере, им крайне неприятно, ведь они выглядят дураками, которые подписались за недоговороспособных людей. В данном случае, это — карт-бланш Путину. Он может теперь говорить о том, что проблема мирного урегулирования не во мне, а в Киеве.

Кроме того, с новым решением властей, если раньше эта тема с контрабандными схемами была под СБУ, то теперь, очевидно, 50 на 50 – какую-то свою долю в этом получит и наш всемогущий министр внутренних дел, и его люди.

Вопрос выборов после всех перипетий вокруг блокадной истории остается открытым. Чтобы не говорил президент о том, что никому просто так выборы не подарит, так вот он может их продать. Нужно понимать логику Петра Алексеевича. Перспектива того, что выборы будут, увеличивается, поскольку дальше история может развиваться в неизвестном направлении. Все потом может выглядеть не так радужно для президента, как сейчас. Поэтому лучше выборы сейчас провести, чем потом, когда ситуация заставит.

Мало вериться, что не будет практики обилечивания. У нас же была блокада Крыма. Объявили блокаду, пошумели, а потом началось обилечивание. И снова пошел поток грузов, но за то время часть крымского рынка Украина потеряла. Рвется экономическая связность, при этом возникают вопросы и по всему остальному. Донбасс отдаляется от Украины. Пока нельзя сказать, что он потерян, но уж точно он не приближается.

Джерело: Апостроф

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