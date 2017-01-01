Катарська криза: за декілька днів все має владнатися

Андрій Зубов Російський історик, релігієзнавець і політолог, доктор історичних наук

Андрій Зубов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катар

Знайдеться якесь швидке і мирне рішення і навряд чи від цього, в кінцевому рахунку, виграє Іран

Мовою оригіналу

Не так давно в Катаре сменился правитель и видимо новый правитель человек несколько иных взглядов, чем более ранний. Он в частности высказался за то, что надо установить лучшие отношения с Ираном и перейти от конфронтации, которую с Ираном осуществляют все суннитские страны Персидского залива, к какой-то форме сотрудничества.

Правда, в министерстве иностранных дел Катара, почти сразу же заявили, что это подложная информация вброшена хакерами и что она не соответствует словам самого правителя. Думаю, что в этом и есть доля правды, поскольку режим абсолютистский, практически, и естественно никогда министерство иностранных дел не решится называть подложными реальные слова. Видимо, была консультация и это решение самого правителя Катара. Чтобы или отыграть назад или это действительно вброшенная информация. Ведь эти компьютерные войны набирают силу во всем мире, и мы даже до конца не понимаем их возможностей.

По всей видимости, отношения стран в заливе через несколько дней возобновятся.

С другой стороны, настораживает то, что Иран тут же поддержал Катар в этом заявлении. То есть в любом случае это произошло не без воли Ирана. Так что тут возможные разные варианты. Но я хочу добавить, что Катар очень богатая, но в тоже время очень слабая в военном отношении страна. Страна маленькая и у нее очень небольшое собственное население, очень маленькая армия. Поэтому при необходимости ее легко оккупировать той же Саудовской Аравией, у которой есть сухопутная граница с Катаром.

По всей видимости, найдется какое-то быстрое и мирное решение и вряд ли от этого, в конечном счете, выиграет Иран.

Бурная реакция произошла для того, чтобы прекратить финансирование террористов. Тут можно вспомнить недавний визит Трампа. Видимо на переговорах со своими арабскими партнерами Трамп сказал, что такое финансирование надо прекратить и все страны, которые этим занимаются, должны быть поставлены на место.

Джерело: Обозреватель

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»