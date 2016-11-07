Диво на 8 Березня: слідом за бюстом Миколи II в окупованому Криму «замироточила» вся царська сім’я

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За словами очевидців, на окупованому півострові «мироточить» ікона із зображенням царської сім’ї

Парафіяни каплиці Святих царствених страстотерпців, яка розташована біля прокуратури окупованого Криму, знову заявляють про диво.

Зокрема, як пише «Комсомольська правда в Криму» чудо зафіксували вранці в Міжнародний жіночий день, 8 березня. При читанні акафісту замироточила ікона, на якій зображена сім'я царя.

«Сьогодні я вранці особисто бачив дуже рясне мироточення ікони, де зображена царська родина», - розповів доглядач каплиці Олексій Воблий.

Він повідомив, що записав контакти свідків, щоб ті змогли підтвердити його слова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РПЦ не знайшла слідів мироточення на бюсті Миколи II в окупованому Криму.

Комісія з священнослужителів Російської Православної Церкви не виявила слідів мироточення на бюсті Миколи II в сімферопольській каплиці, про який заявляла так звана депутат Держдуми Наталія Поклонська.

Водночас комісія порекомендувала священику, що служить в каплиці, уважно спостерігати за бюстом.

Як повідомляв «Главком», колишній український прокурор Наталія Поклонська заявила, що в окупованому Криму замироточив бюст Миколи II.