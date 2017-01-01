Підтримала окупацію – сиди вдома. Соцмережі відреагували на заборону в'їзду в Україну Самойловій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Самойлова

Користувачі інтернету звертають увагу: Росія, мовляв, настільки ненавидить інвалідів, що навіть відправила Самойлову на «Євробачення», знаючи, що вона нев’їздна

У соцмережах бурхливо відреагували на заборону учасниці конкурсу «Євробачення-2017» від РФ Юлії Самойловій на в'їзд в Україну.

Інтернет-користувачі впевнені, що Росія навмисне організувала цю провокацію, оскільки про виступи Самойлової в анексованому Криму було відомо заздалегідь.

У соцмережах пропонують Самойловій виступити «по скайпу» за аналогією з екс-президентом України Віктором Януковичем, а також звертають увагу: Росія, мовляв, настільки ненавидить інвалідів, що навіть відправила Самойлову на «Євробачення», знаючи, що вона нев’їздна.

Як повідомлялося, Служба безпеки України заборонила російській учасниці на конкурсі «Євробачення» Юлії Самойловій приїжджати в країну протягом трьох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ підготувала документи на закриття в'їзду Юлії Самойловій терміном на три роки.

Керівник апарату СБУ Олександр Ткачук зазначав, що «робити якісь поблажки для окремих людей буде ознакою певної дискримінації».

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заміну Самойловій шукати не будуть, а також висловив сподівання, що виконавицю все-таки пустять в Україну.

Нагадаємо, СБУ раніше допускала ймовірність відмовити Самойловій приїжджати в країну через її відвідини окупованого Криму. Вона виступала на фестивалі «Світ спорту і добра», який проходив на анексованому півострові в 2015 році.