Справа про держзраду Януковича: коли кінець?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Янукович

Генеральна прокуратура України вважає, що отримала беззаперечні документальні докази державної зради Віктора Януковича, але не може завершити розслідування, оскільки екс-президент ухиляється від слідства

Тому прокуратура планує одержати дозвіл на проведення заочного досудового розслідування, аби мати змогу завершити слідство і передати справу до суду.

Військовий прокурор Руслан Кравченко підтвердив ВВС Україна інформацію про те, що відповідне клопотання прокуратури Печерський районний суд столиці розглядатиме 20 січня.

У той же час, екс-президент Віктор Янукович 19 січня в інтерв'ю російському агентству РИА-Новости заявив, що йому досі не відома суть звинувачень. Він пообіцяв звернутися до міжнародних організацій та іноземних держав із закликом провести незалежне розслідування про розстріли на Майдані на початку 2014 року.

«Той факт, що Віктор Янукович робить такі заяви якраз перед розглядом клопотання прокуратури у суді свідчить, що він обізнаний, що йому відомий зміст підозри про державну зраду, він знає, що здійснюється досудове розслідування і він контролює хід цього розслідування через своїх захисників. Такою є його позиція захисту, він має право на це і може говорити все, що хоче», - сказав ВВС Україна Руслан Кравченко.

«Емоційне рішення» про війська

Говорячи про важливий документальний доказ, прокуратура має на увазі фотокопію заяви екс-президента України на адресу президента Росії Володимира Путіна із проханням ввести російські війська на українську територію. Лист екс-президента, який ГПУ отримала із ООН, ще три роки тому оприлюднив постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН.

Віктор Янукович факт звернення до Володимира Путіна про використання російських військ в Україні підтверджує і називає його емоційним рішенням.

«Цей документ справді був, було емоційне рішення якимось чином вплинути на наступ незаконних військових формувань, на насильство на Донбасі», - сказав Віктор Янукович на прес-конференції у Ростові-на-Дону у листопаді минулого року.

За словами колишнього президента, він звертався до Володимира Путіна, аби захистити людей.

«В країні панують хаос і анархія. Життя, безпека і права людей, особливо на Південному Сході і в Криму під загрозою. Під впливом західних країн здійснюється відкритий терор і насильство, люди переслідуються за політичними і мовними ознаками. У цьому зв'язку звертаюся до президента Росії Володимира Володимировича Путіна з проханням використовувати збройні сили Російської Федерації для відновлення законності, миру, правопорядку, стабільності та захисту населення України», - ішлося у зверненні екс-президента.

Вже 1 березня 2014 року Рада федерації Росії одноголосно дала згоду президенту Путіну на використання російських збройних сил в Україні «з метою нормалізації суспільно-політичної ситуації в цій країні». Пізніше це рішення парламент скасував, проте у тому ж місяці російські військові з'явилися у Криму під виглядом «загонів самооборони».

Тоді ж МЗС України заявило про порушення Віктором Януковичем Конституції та законодавства України. У зовнішньополітичному відомстві пояснювали, що згідно з законом «Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України» пропозиція про допуск вноситься на розгляд РНБО міністерством закордонних справ України та міністерством оборони, в окремих випадках - за погодженням з іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади. Після цього РНБО вносить цю пропозицію на розгляд президенту, а він передає документи Верховній Раді України, яка має це рішення схвалити.

Все заочно

Генеральна прокуратура неодноразово заявляла, що ось-ось передасть справу Віктора Януковича до суду.

Генпрокурор Юрій Луценко у жовтні 2016-го обіцяв, що так звана «велика справа» буде передана до суду до нового року.

«Ми маємо подати до кінця цього року велику справу про державну зраду, стаття 111 Кримінального кодексу, створення Януковичем організованого злочинного угрупування, стаття 255. Вона включатиме епізоди: узурпація влади, доведення до небоєздатності Збройних Сил України, розвал СБУ, знищення інформаційної безпеки України, заподіяння великих збитків економічній безпеці України, перехід на бік ворога, що призвело до втрати територіальної цілісності і суверенітету України», - заявляв Юрій Луценко журналістам.

«Якщо суд задовольнить наше клопотання, - сказав прокурор Руслан Кириченко, - це дасть нам право завершити досудове розслідування, складати обвинувальний акт і спрямовувати його до суду для розгляду справи по суті, без самого підозрюваного, але за участі його захисників».

Він також повідомив ВВС Україна, що після того, як обвинувальний акт потрапить до суду, слідство наполягатиме на заочному провадженні справи, без участі Віктора Януковича.

Заочне засудження екс-чиновників, які більше ніж півроку переховуються від слідства, парламент дозволив у травні минулого року, внісши відповідні зміни до КПК. Цією нормою і хоче скористатися генеральна прокуратура.

Водночас, адвокат Віктора Януковича 19 січня в ефірі телеканалу 112.ua заявив, що ГПУ «маніпулює громадською думкою», оскільки, твердить він, його підзахисному особисто не вручено підозру у скоєнні злочину. Прокуратура це заперечує, посилаючись на інші статті КПК і нагадуючи, що у листопаді минулого року генпрокурор усно оголосив підозру Віктору Януковичу під час його відеодопиту у справі колишніх співробітників «Беркута».

Захисники екс-президента планують взяти участь у засіданні Печерського районного суду 20 січня, де прокуратура проситиме дозволу на заочне досудове розслідування.

Як сказав адвокат телеканалу, суду будуть передані клопотання про необхідність допиту у справі про держзраду низки високопосадових осіб.

Наміри Януковича

Екс-президент Віктор Янукович заявив, що генеральна прокуратура «не запропонувала суспільству жодного доказу його вини». Він також сказав російському державному агентству РИА-Новости, що домагатиметься міжнародного розслідування вбивств на Майдані у лютому 2014 року.

«Оскільки за три роки українське слідство не наважилося дати правдивої відповіді на запитання, хто розстрілював людей, я звернуся до міжнародних організацій та іноземних держав з вимогою провести незалежне міжнародне розслідування цієї трагедії. Що, до речі, й передбачалося угодою про врегулювання кризи від 21 лютого 2014 року», - заявив екс-президент, маючи на увазі угоду, яку підписав він, а також лідери Майдану.

Екс-президент також сказав, що планує передати «низку документів українським слідчим», додавши, що ключові свідки побоюються за свою безпеку, а тому не готові свідчити особисто. Як уточнив адвокат екс-президента Віталій Сердюк, це докази, які ніби-то свідчать про причетність до розстрілів посадових осіб, які прийшли до влади після усунення Віктора Януковича.

Джерело: ВВС Україна