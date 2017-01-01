В лютому ЄС може продовжити санкції проти Януковича і Ко

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Віктор Янукович і Микола Азаров

Дипломати ЄС сьогодні обговорили продовження на рік санкцій проти Януковича і його соратників

Європейський Союз швидше за все у лютому продовжить на рік санкції проти екс-президента України Віктора Януковича і його 15 соратників. Про це у своєму Твіттері написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Дипломати ЄС сьогодні обговорили продовження на рік санкцій проти Януковича і 15 його соратників, що швидше за все станеться у лютому», - написав він.

Eu diplomats today discussed extension of sanctions against #Yanukovych & 15 of his assoc. likely 1 year roll-over in Feb #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 января 2017 г.

Востаннє Рада ЄС продовжила на рік обмежувальні заходи стосовно екс-президента Віктора Януковича та 15 його соратників 4 березня 2016 року.

Санкції проти Януковича і його соратників були введені у березні 2014 року і продовжені в березні 2015 року.

Джерело: Європейська правда