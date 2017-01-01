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    В лютому ЄС може продовжити санкції проти Януковича і Ко

    • Сьогодні, 17:40
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    Віктор Янукович і Микола Азаров
    Віктор Янукович і Микола Азаров

    Дипломати ЄС сьогодні обговорили продовження на рік санкцій проти Януковича і його соратників

    Європейський Союз швидше за все у лютому продовжить на рік санкції проти екс-президента України Віктора Януковича і його 15 соратників. Про це у своєму Твіттері написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

    «Дипломати ЄС сьогодні обговорили продовження на рік санкцій проти Януковича і 15 його соратників, що швидше за все станеться у лютому», - написав він.

    Востаннє Рада ЄС продовжила на рік обмежувальні заходи стосовно екс-президента Віктора Януковича та 15 його соратників 4 березня 2016 року.

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    Санкції проти Януковича і його соратників були введені у березні 2014 року і продовжені в березні 2015 року.

    Джерело: Європейська правда

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