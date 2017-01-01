РФ шість разів відмовляла Україні в екстрадиції Януковича – ГПУ
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Останній запит до Росії щодо видачі екс-президента було відправлено 18 березня 2016 року
Генеральна прокуратура України направляла до компетентних органів Росії шість запитів про екстрадицію екс-президента Віктора Януковича до України, але вони не були задоволені. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Генпрокуратури у відповіді на інформаційний запит УНН.
«Вони були розглянуті російською стороною, проте не були задоволені», – повідомили у відомстві.
У ГПУ уточнили, що останній запит до Росії щодо видачі екс-президента був направлений 18 березня 2016 року.
Як повідомлялось, Інтерпол планує розглядати питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26–29 січня.
Нагадаємо, що в липні 2015 року з сайту Інтерполу зникла інформація про розшук Януковича.
Влітку 2016 року У Генпрокуратурі поскаржилися, що Інтерпол ігнорує запити ГПУ щодо розшуку екс-президента України.
Нагадаємо, ЗМІ опублікували лист Януковича до Путіна з проханням ввести війська.
Також у ГПУ запевнили, що мають достатньо доказів для доведення держзради Януковича.
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