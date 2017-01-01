РФ шість разів відмовляла Україні в екстрадиції Януковича – ГПУ

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Віктор Янукович

Останній запит до Росії щодо видачі екс-президента було відправлено 18 березня 2016 року

Генеральна прокуратура України направляла до компетентних органів Росії шість запитів про екстрадицію екс-президента Віктора Януковича до України, але вони не були задоволені. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Генпрокуратури у відповіді на інформаційний запит УНН.

«Вони були розглянуті російською стороною, проте не були задоволені», – повідомили у відомстві.

У ГПУ уточнили, що останній запит до Росії щодо видачі екс-президента був направлений 18 березня 2016 року.

Як повідомлялось, Інтерпол планує розглядати питання відновлення міжнародного розшуку Януковича 26–29 січня.

Нагадаємо, що в липні 2015 року з сайту Інтерполу зникла інформація про розшук Януковича.

Влітку 2016 року У Генпрокуратурі поскаржилися, що Інтерпол ігнорує запити ГПУ щодо розшуку екс-президента України.

Нагадаємо, ЗМІ опублікували лист Януковича до Путіна з проханням ввести війська.

Також у ГПУ запевнили, що мають достатньо доказів для доведення держзради Януковича.

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