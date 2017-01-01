Віталій Скоцик: Цей уряд має піти у відставку

Микола Мельник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Дійшло вже до того, що прем’єр-міністр відверто шантажує свій народ: тепло і світло ціною життя українських солдатів»

З початку року влада активно взялася за розкрутку земельної теми, готується потужна кампанія із якомога швидшого зняття мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Уряд запустив так звану Земельну платформу, на якій мають обговорюватись нюанси запуску ринку землі.

Розуміючи, що зібрати в парламенті голоси на скасування мораторію буде важко, лобісти діють різними витонченими способами. Так, родич агромагната Андрія Веревського нардеп Олексій Мушак зібрав депутатські підписи для відповідного звернення до Конституційного суду. Мовляв, неможливість вільно розпоряджатися землею не відповідає Основному закону. Тож долю ледь не єдиного рентабельного ресурсу, що залишився в державі, можуть вирішити за допомогою підкилимних ігор.

Голова Аграрної партії Віталій Скоцик виступає категорично проти непродуманого скасування мораторію без ухвалення відповідного законодавства, яке створить запобіжники від можливих зловживань. Але наразі політик змушений констатувати: у влади зовсім інші плани.

По країні вчора прокотилися «земельні страйки» проти зняття мораторію на продаж земель. Ваша партія неодноразово була серед організаторів подібних заходів. Чи ви підтримуєте нинішні акції?

Ні. Страйк повинен мати конкретну мету і розрахунок на результат. Коли ми виводили людей на вулиці, була реальна загроза скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. І наша позиція зіграла вирішальну роль. Депутати дивилися з вікон парламенту на тисячі людей, які стоять під його стінами, і знали, що це далеко не всі, хто готовий вийти, адже акції протесту проходили по всій країні і в них брала участь низка аграрних асоціацій. Тоді вони побоялись голосувати всупереч волі людей – подовжили на рік мораторій. Зараз же для них акції – як укус комара, бо це лише одна асоціація водить хороводи.

Але є інформація, що за нею стоїть партія «Батьківщина», оскільки на партійних ресурсах анонсували і висвітлювали цю акцію фермерів.

Ви самі це сказали. У такому разі це взагалі анекдот! Люди, які свого часу «мутили» схеми продажу землі, тепер – великі борці з цими схемами, «відстоюють» мораторій на продаж. Певно, лідерка «Батьківщини» розраховує на коротку пам’ять українців. У 2008 році в статусі прем’єр-міністра Юлія Тимошенко працювала на створення схем продажу землі, переводячи питання розподілу ділянок у ручний режим. Була така собі постанова про земельні аукціони, вона суперечила законодавству і створювала поле для багатомільярдних зловживань. На той час Державним агентством земельних ресурсів керував ставленик БЮТ, тому все було вже налагоджено. Але постанову зупинив своїм вето тодішній президент Ющенко. Я вже не кажу про те, що лідерка БЮТ підписувала з МВФ меморандум, у якому передбачалося створення ринку сільськогосподарських земель.

Тоді як вирішувати питання ринку землі, щоб це не перетворилося на чергові «схеми»? Просто не чіпати цю тему?

Сьогодні важливіше працювати над реформою, щоб не залишити тим, хто хоче вкрасти землю, лазівок у законодавстві. Ми зараз проводимо земельні форуми у регіонах України. Винесли на розгляд «дорожню карту» реформи, яку напрацював наш експертний земельний комітет, очолюваний доктором економічних наук Ольгою Ходаківською. Хочемо зібрати по максимуму думки людей, а тоді запропонувати альтернативу і тим, хто пропонує зараз «дикий ринок» землі, і тим, хто протестує заради протесту. Країні потрібне завершення земельної реформи, яку почали 26 років тому. І реформа ця має підвищити рівень життя селян, принести користь усьому народу.

Уряд зараз започаткував Земельну платформу, ви ж організовуєте земельні форуми. Для простого обивателя ці заходи одного порядку. Яка між ними різниця?

У них абсолютно різні цілі. Для уряду земельні платформи – ширма. Вони потрібні, щоб зімітувати діалог, а далі сценарій простий. Після цих платформ уряд скаже: у людей немає одностайної думки щодо земельної реформи, тому приймаємо своє рішення. На земельних форумах, які проводить наша партія, ми презентуємо професійну покрокову стратегію завершення цієї реформи, яка має 12 напрямів. Влада хоче вкрасти землю, ми ж, навпаки, хочемо не дати їй цього зробити. Перший форум для східних областей вже відбувся в Харкові, на черзі форуми в Кропивницькому для південних областей, у Львові – для західних, в Полтаві – для центральних і північних, і 24 березня – вирішальний форум у Києві. Я вже бачу, що за результатами обговорень будуть правки до тієї «дорожньої карти» реформи, яку ми презентували.

Ви виступаєте проти продажу землі іноземцям. Однак чи не призведе це до того, що без конкуренції покупців наша земля залишиться заниженою в ціні, як зараз?

Це одна з найбільш хибних точок зору. На сьогодні український народ і аграрії настільки збідніли, що якщо ми пустимо на ринок багатшого та сильнішого конкурента з-за кордону, народу нічого не залишиться. Коли нам розповідають, що якщо відкрити ринок землі, сюди хлинуть величезні інвестиції, – це неправда. У більшості країн, які завершували земельну реформу, кількість транзакцій у перший рік становила 6–9%, а в наступних роках – в межах 1–3%.

Мудрі країни виписали земельні реформи таким чином, аби використовувати землю як основу розвитку національної економіки, а не елемент збагачення окремих людей. У нас зараз нема інвентаризації, земельний кадастр не наповнений. 61 район в Україні, згідно з даними кадастру, має значно більше землі, ніж є реально на його території – є райони, де такі дані не збігаються на 20–26 тисяч гектарів. Це означає, що на один клаптик землі може припадати по 2–3 теоретичних власники. У такій «каламутній воді» зиск матимуть лише олігархи, рейдери і міжнародні корпорації.

Ваша партія зараз зосередилась на виборах в об’єднаних територіальних громадах. Чи є сенс боротися за сільські і селищні ради, якщо реально громади не мають прав і повноважень для вирішення своїх проблем?

Ми – третя за результатами останніх місцевих виборів партія в державі. І наші депутати працюють на громади, бо і в цих умовах треба щось робити. Але справді, децентралізація в тому вигляді, як її проводить уряд, – це повна катастрофа. Влади громадам так і не дали, ресурсами на своїй території вони розпоряджатися не можуть, і фінансові потоки у них фактично забрали. І це при тому, що децентралізація конче необхідна. Якби її провели в 90-х роках, цілком можливо, що ми не мали б проблем на сході України і в Криму.

Зараз, як і у випадку з обговоренням земельної реформи, ми збираємо найкращих експертів в Україні щодо реформи місцевого самоуправління та децентралізації. Ми маємо швидко аналізувати ситуацію і давати рецепти, що робити. І, можливо, навіть вимагати негайного припинення децентралізації, бо без інструментів для її втілення ми далі закопуємо всі наші регіони і українське село в ту землю, яку зараз намагаються вкрасти. Треба зупинити ці процеси, виписати стратегію подальшого проведення децентралізації і йти з цією стратегією до людей і до влади. Зараз децентралізація непродумана і йде не на користь, а на шкоду. Хоча й потрібна нам як повітря.

Але щоб не стріляти «холостими реформами», треба хоча б мати свою фракцію в парламенті.

Хай би коли відбувалися парламентські вибори, ми врешті-решт будемо у Верховній Раді зі своїми пропозиціями реформ і пакетами конкретних законопроектів.

У ЗМІ пишуть про те, що депутат і бізнесмен Сергій Тарута створює свою партію. Одним із членів його команди нібито планує стати аграрний бізнесмен Андрій Гордійчук, який є у вашій команді. Він вас попередив про свої плани змінити політсилу?

Андрій Гордійчук офіційно є членом партії і не писав заяви про вихід з Аграрної партії. Якщо є ідея працювати в іншій політичній силі, то я до цього ставлюся нормально. Люди мають право вибору, і в житі часто буває так, що шляхи у людей розходяться. Єдине питання – як це робити? Розходитися як у житті, так і в політиці потрібно по-людськи. Не варто поливати брудом людей, з якими був пліч-о-пліч, і руйнувати те, до чого сам доклав чимало зусиль, займатися внутрішньопартійним рейдерством. Я поважаю амбіції людей, якщо вони грають за правилами.

Нещодавно Аграрна партія заявляла про рейдерське захоплення миколаївського обласного осередку. За цим стоїть саме Андрій Гордійчук?

Я такого не казав. Триває розслідування. Наші юристи бачать два варіанти махінацій: або Миколаївське управління юстиції зареєструвало нову особу керівником регіональної парторганізації з порушенням статуту партії, або ж управлінню було подано підроблені документи. Ситуація неприємна, хоча вона доводить, що структура Аграрної партії стала «цінним активом». На жаль, зі зростанням рейтингів партії таких дій довкола неї може бути дедалі більше. Тому ми не робимо з цього трагедії. Хай партія очищується і скидає із себе гнилий баласт.

Уряд оголосив надзвичайний стан в енергетиці, звинувачуючи в цьому учасників блокади окупованих територій. У чому, на вашу думку, лукавить влада?

Хочу наголосити, що зараз коштів, які сплачує населення, має вистачати на купівлю вугілля в інших країнах, адже це вже закладено в тарифі. За останніх два роки тарифи на послуги ЖКГ зросли більше ніж утричі. У квітні 2016 року НКРЕКП встановила при розрахунку ціни електроенергії вартість вугілля за так званою формулою «Роттердам +», що включала ціну у голландському порту Роттердам плюс вартість доставки вугілля в Україну. Метою цього нововведення було отримання коштів для закупівлі вугілля за кордоном і відмови від постачань з тимчасово окупованих територій. Натомість отримана різниця у вартості осіла у кишенях олігархів, а Україна продовжує закуповувати вугілля з тимчасово окупованих територій.

Проблему треба вирішувати, бо віялові відключення цілком реальні.

Потрібне прозоре тарифоутворення. Поки що прозорості розрахунків ніхто від Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг не бачив. В енергетичній системі нашої держави досі ніхто не робив енергетичного балансу населених пунктів. Тому, по-перше, ми наполягаємо на прозорості формування тарифів, по-друге, це не може робити комісія, яка не підпорядковується ані Кабміну, ані Верховній Раді. По-третє, треба, щоб регіони мали можливість купувати електроенергію та інші енергоносії там, де вважатимуть за потрібне, і самостійно формувати цінову політику.

Ви заявили, що уряд має йти у відставку, а Верховну Раду потрібно розпустити. Це просто бажання вашої сили швидше прийти до влади?

Дострокові вибори потрібні, коли є криза влади. Ця криза очевидна. Верховну Раду, яка не в змозі створити дієвої коаліції і потопає у словоблудстві, має бути розпущено. Депутати масово прогулюють засідання. У таких випадках простого працівника виганяють з роботи. Не розумію, чому нардепам це має сходити з рук?!

Так само уряд, нездатний забезпечити енергетичну безпеку країни, повинен піти у відставку. Дійшло вже до того, що прем’єр-міністр відверто шантажує свій народ. Людей поставили перед фактом, що «єдиним засобом» забезпечення тепла у їхніх домівках є вугілля ціною життя українських солдатів. Адже в обмін на вугілля на тимчасово-окуповані території постачаються матеріали подвійного призначення: сталь, будівельні та паливно-мастильні матеріали, які активно використовуються у війні проти України, як і кошти, які отримують терористи в обмін на вугілля.

Влада втрачає довіру зі швидкістю горіння соломи. Але якщо ми хочемо якісно змінити склад нової Верховної Ради і уряду, вибори мають відбутися за новою виборчою системою з пропорційними відкритими списками. Вважаю, що на даному етапі ухвалення нового виборчого закону у зв’язці зі зняттям депутатської недоторканності істотно б оновило парламент.

Микола Мельник, для «Главкома»