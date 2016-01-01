Скоцик назвав ухвалений бюджет-2017 плювком в обличчя народу

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Лідер Аграрної партії вважає, що бюджет-2017 «вбиває» економіку країни

Бюджет на 2017 рік – це руйнація економіки України, посилення централізації, і відповідальність за знищення країни несуть усі парламентські фракції, навіть ті, котрі не голосували за бюджет. Таку думку висловив лідер Аграрної партії Віталій Скоцик з приводу проголосованих сьогодні вночі проекту бюджету на 2017 рік та супутніх бюджетоутворюючих законопроектів, від яких залежать надходження до держбюджету.

Голова Аграрної партії звернув увагу, що уряд традиційно уникнув обговорення реальних економічних показників.

«Ми не почули обговорень економічних показників. Якщо все залишиться так, як є зараз, то нашу економіку чекає у наступному році падіння приблизно на 15%. Уряд же більше говорив про те, що він «вчасно подав» проект бюджету. Складається враження, що у нас діють за принципом «косо, криво – аби живо!». Документ ухвалили традиційно тишком-нишком, уночі, без фахового обговорення. Це просто плювок в обличчя українців, який називають якісною парламентською роботою», – сказав Скоцик.

Економіст звернув увагу на основні вади проекту бюджету.

«90% видатків – це проїдання і падіння. Заплановане підвищення мінімальної зарплати лише збільшить фіскальне навантаження насамперед на малий і середній бізнес, бо зросте ЄСВ та інші пов’язані платежі. На фоні рішень НБУ про списання боргів і підвищені гарантії вкладникам Приватбанку з великою ймовірністю зросте інфляція. Будуть друкувати гроші, бо інакше їх узяти немає звідки. Українці отримають на руки більше паперу, за який зможуть менше купити», – сказав Скоцик.

Лідер Аграрної партії наголосив, що уряд так і не спромігся відійти від політики максимальної централізації бюджету.

«На місцеві бюджети переклали фінансування шкіл і лікарень. При цьому жодним чином не подбали про їхнє наповнення. Це максимальна централізація і руйнування самоврядування. Хвалитися тим, що віддали місцевій громаді аж 2% ренти, а 98% фактично зберегли у руках центру – це обман. Бо ті 3%, що передані на область і райони, теж будуть під контролем центру. Рента має повністю йти у місцеві бюджети, бо надра належать народу, а відповідно, цими грошима має розпоряджатися місцеве самоврядування як найбільш представницька гілка самоврядної влади. Місцеві громади прагнуть тримати під повним контролем уряду», – сказав Скоцик.

Він також звернув увагу на повне руйнування податкової системи і аграрного сектора, а з ним і головної основи економічної стабільності, відповідальність за яке несуть усі парламентські фракції.

«Відбулася повна руйнація податкової системи для аграрної галузі, яка діяла з 1998-го до початку 2015 року. Що і як запрацює по-новому, наступний рік покаже. Наслідки двох попередніх бюджетів ми вже бачимо. Це тотальне зубожіння народу майже у три рази. Це закриття 250 тисяч підприємств. Варто ще раз проаналізувати голосування фракцій за всі три бюджети та базову програму уряду в 2014 році. І ті, хто сьогодні не голосував за бюджет, несуть відповідальність перед виборцями, оскільки за стратегію сировинної держави в програмі уряду два роки тому вони голосували. Це руйнівники України, котрі зневажають свій народ і мало відрізняються від попередників, з якими нібито боролися», – зазначив лідер Аграрної партії.

Він нагадав, що протягом останнього року аграрії добивалися діалогу з керівництвом держави та урядом, пропонували консенсус щодо оподаткування АПК. Однак урядовці звели діалог до імітації і в підсумку протиснули руйнівні для економіки рішення, які й відображено у бюджеті-2017.