Тимошенко про прийнятий бюджет: тут «тягне» на кримінальну справу

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Тимошенко заявила, що прийняття такого бюджету не було ніколи за 25 років

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що до прийняття бюджету на 2017 рік було допущено ряд порушень, які «тягнуть» на кримінальні справи. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Таких бюджетів не було ніколи за 25 років. Це не бюджет. Це набір фраз, які між собою не перетинаються і вони трясли цим бюджетом і вони реально голосували без наявності бюджету. Хто б що не говорив, я дуже добре знаю, як двічі прем'єр-міністр, як виглядає бюджет і як він готується. Це принизливо, і думаю, що тут тягне на кримінальну справу, ці шматки паперу, роздані за 5 хвилин до голосування», - заявила Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України прийняла законопроект «Про державний бюджет України на 2017 рік».

За відповідний законопроект проголосували 274 народних депутати.