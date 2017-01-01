Нардеп Парасюк про блокаду Донбасу: Уявіть, триває перестрілка, а збоку туди-сюди ходить поїзд з товарами. Військові це бачать, їм огидно

Наталія Сокирчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: uapress.info Володимир Парасюк

Нардеп розкрив схеми, за допомогою яких олігархи та чиновники заробляють мільярди на війні

У Луганській області активісти шостий день поспіль блокують залізницю. Народний депутат Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що ветерани АТО заблокували на Донбасі 12 вантажних поїздів і понад 700 вагонів, які перевозили товари між окупованими та неокупованими територіями.

За фактом блокування активістами залізничної колії прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту) Кримінального кодексу України.

У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. За його словами, через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

Активістів підтримують народні депутати Семен Семенченко та Володимир Парасюк. Останній розповів «Главкому» про подальші плани блокувальників і описав головні схеми оборудок, завдяки яким українські бізнесмени разом із бойовиками заробляють на війні мільйони.

Раніше учасники блокади заявляли, що вириватимуть рейки, якщо буде вчинено спробу розгону блокувальників. Сьогодні вранці у себе на сторінці у ФБ ви виклали фото вирваних рейок. Уночі було здійснено спробу розгону?

Я не знаю, хто це зробив, не можу все контролювати. Це сіра зона, прифронтова. Але якби була спроба розгону, я думаю, ми б знайшли якісь методи протидії.

Чи пов’язуєте ви активізацію обстрілів з боку бойовиків із блокадою залізниці?

Такий варіант дуже можливий. Наша влада ж торгує з тією стороною. Вони можуть домовитися про різного роду сценарії, провокації. Це показник цинізму. Коли посилюються обстріли, коли йдеться про відкриту агресію, мені дуже неприємно слухати заяви українських політиків про те, що, мовляв, давайте на дещо закривати очі. Цього робити не потрібно.

Ви можете поіменно назвати українських політиків і бізнесменів, які торгують з бойовиками?

Найбільше – Ахметов.

Крім нього?

Я не знаю бенефіціарів фірм, зазначених у документах (на перевезення вантажу. – «Главком»). Я знаю, що частина підприємств сина Януковича працює на окупованих і на неокупованих територіях. Він і там, і там має активи, які зареєстровані на невідомих нам людей. У Фірташа є там (на окупованих територіях. – «Главком») підприємства. Для того, щоб дізнатися конкретні прізвища, треба писати запити, а наша податкова посилається на закон про захист персональних даних. Є перелік фірм, який ми зараз готуємо до оприлюднення. Там є кілька київських і львівських фірм, які користуються перевезеннями між окупованими і неокупованими територіями. Приміром, одна київська фірма купувала пісок у Луганській області.

Коли я побачив тисячі документів (про переміщення вантажів. – «Главком»), я хотів їх пофотографувати і викласти в інтернеті на якийсь файлообмінник, щоб журналісти опрацьовували цей масив, але СБУ їх у мене забрала. З деревом, приміром, працювала така схема. З території України, наприклад, їхало 60 вагонів кругляка. Наступного дня по Старобільській залізничній гілці те саме дерево їде вже в бік України, але за документами воно вже «російське». Це просто вирізаний у нас кругляк. Існує мораторій на його вирубку. Ділки відправляють його начебто з України в Україну, між адміністративними одиницями. На окупованих територіях ми не можемо проконтролювати, де дівся цей кругляк. А під нього просто підлаштовують документи, що це дерево вже начебто з Росії їде через територію України в Європу. Понад те, буває, що вантаж узагалі не переміщується на окуповані території: на Львівщині вирізають ліс, потім за документами роблять так, що він нібито побував там, потім він десь дівається, а потім їде в бік Європи як дерево з РФ.

Які ще товари масово транспортуються залізницею в обидва боки через лінію фронту?

Залізна руда, пісок, бетонні плити, продовольство, сірчана кислота, нафтопродукти.

Георгій Тука, який раніше очолював Луганщину, тепер каже, що це блокування незаконне і що винних буде покарано…

Ну, то нехай Тука собі так говорить, я не збираюся коментувати слова людини, яка протягом одного року кардинально змінює власну думку. Сам казав, палити фури, зупиняти всі незаконні переміщення, що вони не сприяють закінченню війни. Тепер він вважає інакше. Дуже шкода, що гроші і влада так псують людей. Не Туці вирішувати, чи ми робимо щось законне чи незаконне. Це прифронтова зона і взагалі-то війна. Він каже, що ми незаконно блокуємо, а я хочу запитати: а як ви законно торгуєте з незаконними людьми? Людьми зі зброєю, які відкололи частину України і вбивають наших громадян?

Є думка, що через блокування постраждають люди, які можуть залишитись без електрики. Чи припускаєте ви, що така блокада може призвести до розколу серед наших військових, частина з яких підтримуватиме активстів, а інша – ні?

Ні, військові підтримують цю акцію. Хіба що якісь поодинокі випадки, коли проти. Я об’їздив всю прифронтову зону, поспілкувався з великою кількістю солдатів. Ті, хто витримує оці щоденні обстріли, вони мало того що підтримують, вони кажуть, що якби мали можливість, то приєдналися б. Мені от щойно дзвонили військові, казали, мовляв, якщо вас штурмуватимуть, ми частину військ садимо на БМП, і вони під’їжджають вам на допомогу.

Найбільший цинізм цього всього: та рейкова дорога, яку ми заблокували, йде за кілька кілометрів від нульових позицій наших військ. Тобто уявіть: триває перестрілка, а збоку поїзд ходить туди-сюди. Вони це бачать, їм огидно. Тому вони розуміють, що вони там перебувають просто для прикриття, бо ж тим, хто заробляє мільйони, вигідна війна. Енергетична блокада – це міф для тих, хто любить, щоб їм вішали локшину на вуха, бо у нас антрациту видобутку українських державних підприємств на неокупованих територіях стільки, що можна роками це все опалювати. Але ми купляємо в ахметовських шахтах, де є якісь відкати, схеми. Я припускаю, що вони самі відключать світло, поморозять людей і скажуть: ось, подивіться, що відбувається. Знаєте, краще замерзнути гордим, ніж жити в теплі зрадником.

Якщо блокувальники перекриють усі маршрути, як обіцяють, чи прискорить це закінчення війни?

Даю вам гарантію. Зараз олігархи, бізнесмени заробляють великі гроші. Мають товарообіг на мільярди доларів на рік. Якщо ми заблокуємо весь східний кордон, я глибоко переконаний, що все буде добре.

Якщо одну маленьку колію вже тиждень обговорюють, то далі буде ще цікавіше, ще дієвіше. Я думаю, що проти нас, особисто проти мене запускають цілу пропагандистську машину, задіють купу телеканалів, але ми готові це витримати.

Наталія Сокирчук, «Главком»