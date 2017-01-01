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    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі будь-які перемоги

    • Юлія Тунік Артем Худолєєв
    • Сьогодні, 19:33
    • Розсилка
    Еліна Світоліна під час двобою з австралійками була в доброму гуморі
    Фото: btu.org.ua
    Еліна Світоліна під час двобою з австралійками була в доброму гуморі

    Еліна Світоліна розповіла, чому в Україні досі важко розвивається великий теніс, які перешкоди стоять перед молодими і здібними спортсменами та про проблему договірних матчів під час найпрестижніших тенісних змагань

    Надія українського жіночого тенісу Еліна Світоліна останнім часом стрімко додала у міжнародному рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA). Вона сьогодні посідає 13-ту сходинку – чого раніше не досягала жодна українка. Дівчині лише 22 роки, і вона має всі шанси і далі покращувати свої результати. На початку січня 2017-го Еліна дійшла до півфіналу турніру WTA Premier в австралійському Брісбені, під час якого обіграла олімпійську чемпіонку Моніку Пуїг з Пуерто-Рико, а також першу ракетку світу Ангелік Кербер з Німеччини. На початку лютого Світоліна виграла турнір WTA Taiwan Open. Це вже п'ятий одиночний титул WTA у професійній кар'єрі тенісистки.

    «Главком» зустрівся із першою ракеткою України під час матчу Україна–Австралія, який цими вихідними відбувся у Харкові. Варто сказати, що два дні поєдинків між українськими і австралійськими тенісистками закінчилися впевненою перемогою наших спортсменок.

    Еліна Світоліна в інтерв’ю «Главкому» розповіла, чому попри ці успіхи в Україні досі важко розвивається великий теніс, які перешкоди стоять перед молодими і здібними спортсменами та про проблему договірних матчів під час найпрестижніших тенісних змагань.


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    Еліна Світоліна

    Еліно, під час матчу із австрійкою Ешлі Барті ви помітно нервували. Це було пов’язано із тим, що ви грали вдома?

    Я виходила на матч зі звичайним настроєм. Зрозуміло, були емоції – все-таки ми граємо вдома і прийшло багато вболівальників. Не можна ніяк вийти спокійним на таку гру, це було б навіть неправильно. Я намагалася робити свою справу, але Барті дуже добре почала матч, я цього від неї і чекала. Мені було важко увійти в гру. Кубок Федерації – зовсім інші змагання. Тут ти граєш не за рейтингові очки, а за свою країну. Це створює абсолютно іншу атмосферу.

    Чи впливає на ваш стан час початку змагань, коли ви виходите на корт?

    Мені байдуже, в який час грати. Я на великих турнірах виступала і вранці, і вдень, і в нічних сесіях. Якщо десь важка адаптація, як в Австралії, то важче, можливо, грати вранці. Професіонали – вони на те і є професіоналами, щоб видко адаптуватися. Я також намагаюся.

    Еліно, після перемоги у Брісбені (турнір WTA Premier в австралійському Брісбені) ви піднялись у міжнародному рейтингу на 13-ту сходинку, встановивши рекорд України. Як ви зараз оцінюєте свій рівень гри?

    Я граю зараз на хорошому рівні. Рада, що змогла зробити маленький крок уперед у рейтингу та в грі. У фізичному стані міжсезоння було дуже важливим для мене. Я змогла поліпшити свою гру. Я рада, що це спрацювало.

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    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі будь-які перемоги
    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі будь-які перемоги
    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі будь-які перемоги
    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі будь-які перемоги
    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі будь-які перемоги
    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі будь-які перемоги
    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі будь-які перемоги
    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі будь-які перемоги
    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі будь-які перемоги
    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі будь-які перемоги
    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі будь-які перемоги
    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі будь-які перемоги
    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі будь-які перемоги
    Артем Худолєєв, «Главком»

    Ви починали свою карєру в Україні, наскільки змінився стан українського тенісу?

    Звичайно, важко розвиватися в Україні. У нас мало тенісних клубів. Хочеться, щоб такі матчі, як Кубок Федерації діти дивилися і їх це мотивувало. Я тому і приїхала сюди (В Харків. – «Главком») – для того, щоб зацікавити людей. Дуже рада, що багато вболівальників прийшло дивитися матч і у них є можливість побачити високий рівень українського тенісу, якого ми все-таки досягли, і він далі підвищується.

    Наскільки реально пробитися в Україні талановитому спортсмену, при цьому не маючи підтримки спонсорів?

    Я знаю, що досить складно. Мені пощастило зі спонсором Юрієм Анатолійовичем (Юрій Сапронов – харківський підприємець. – «Главком»). Треба бути на дві-три голови вище своїх ровесників, аби тебе бачили, тобою зацікавилися спонсори, щоб ти виділявся з натовпу, бо конкуренція дуже велика. Дуже важко пробитися.

    Яка сума потрібна молодим спортсменам на сьогодні, щоб вийти на високий рівень гри і підтримувати його?

    У мене інший рівень витрат: зі мною їздить ще п’ятеро людей. Та й заробіток інший. Коли я починала, я не переймалася цим, тому що батьки займались питаннями фінансів. Як я вже сказала, у мене був спонсор, який забезпечував мені хардове покриття корту, тренажерний зал, тренерів. Мені пощастило.

    Держава надає зараз підтримку?

    Від держави немає жодної підтримки. Зараз федерація (Федерація тенісу України. – «Главком») покращила свою роботу, можна сказати, з'явилися фахівці, які розуміють спортсменів і рухаються в правильному напрямку.

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    Еліна Світоліна

    Коли у країні війна, для неї дуже важливі будь-які перемоги, в тому числі й у спорті. Ви згодні з цим?

    Звичайно, всі нагороди, які приносять спортсмени, – це важливо. Всі нагороди і результати дуже цінуються, тому що атлети, які тренуються в Україні, не мають хорошого заробітку. Я їх дуже розумію, бо Україні важко, спортсменів важко підтримувати, адже є важливіші питання.

    Триває дискусія, що зараз на тенісних турнірах треба зрівняти призові чоловіків і жінок. Наприклад, Сергій Стаховський (український тенісист, член Ради гравців Асоціації тенісистів-професіоналів. - Главком) каже, що цього не потрібно робити, адже у чоловічого тенісу рейтинги вищі за жіночий. Чоловіки грають тривалі п'ятисетові матчі, вони більше часу проводять на корті. Хтось каже, що призові треба вирівняти, бо це порушує гендерну рівність. Якою є ваша позиція?

    Я вважаю, що мають бути більші призові і в жіночих, і в чоловічих турнірах. Не думаю, що має бути у когось більше, а у когось менше. Так і є, що в якихось маленьких турнірах у чоловіків трохи більші призові, але гадаю, що в тенісі важливо, щоб узагалі призові були вищими. Ми граємо з січня по листопад, один місяць у нас перерва – і все. У нас усе життя на валізах.

    Навіть було дослідження, що сотий номер рейтингу тенісистів отримує набагато менше, ніж сотий за рівнем гри футболіст або баскетболіст

    Так, але теніс – дуже травматичний вид спорту. Вважаю, що в тенісі повинні бути більші заробітки, ніж зараз. І в чоловічому, і в жіночому.

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    Який кумир серед тенісистів у вас був у дитинстві?

    Андре Агассі (американський тенісист. Виграв 60 турнірів в одиночному розряді, у тому числі вісім турнірів Великого шолома та Олімпійські ігри. – «Главком»), Жюстін Енен (бельгійська тенісистка, олімпійська чемпіонка та переможниця семи турнірів Великого шолома в одиночному розряді, має 43 одиночних титули WTA.«Главком»), Кім Клейстерс (бельгійська тенісистка, виграла 33 турніри в одиночних змаганнях, у тому числі чотири – Великого шолома. – «Главком»).

    У вас на турнірах серії Великого шолома найменш вдалі результати на трав'яних кортах Вімблдона. У зв'язку з цим питання: як цього року готуватиметеся до трав'яного сезону, що стартує на початку літа? Чи будуть якісь нові нюанси в процесі підготовки?

    Зазвичай до трав’яного сезону я готуюся в Superior (комплекс із тенісними кортами в Харкові. – «Главком»), на трав’яних кортах. Завжди в мене різний графік. У мене зараз нова команда, тому ми з ними будемо це питання обговорювати. Я ще не знаю, які в нас будуть плани щодо цього. Однак до старту трав'яного сезону ще багато часу.

    Прокоментуйте скандали, пов'язані з тим, що букмекери напередодні матчів пропонують тенісистам певні суми за певний результат на корті. Вам надходили подібні пропозиції?

    Як тільки надходять, я одразу кажу про це. В тенісі є спеціальна організація, яка цим займається, вона перевіряє цих людей.

    Тобто такі пропозиції все-таки були?

    Вони у всіх є. Головне – одразу повідомляти про них.

    Скандалів, пов'язаних із договірними матчами в чоловічому тенісі набагато більше, ніж у жіночому. Із чим це можна пов’язати? Чоловіки більш корумповані?

    Напевно, я не знаю. Мені дуже складно сказати. Є спеціальна організація, яка цим займається. Залишмо це їй.

    Юлія Тунік, Артем Худолєєв, «Главком»

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