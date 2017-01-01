Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна: Під час війни для України важливі будь-які перемоги

Фото: btu.org.ua Еліна Світоліна під час двобою з австралійками була в доброму гуморі

Еліна Світоліна розповіла, чому в Україні досі важко розвивається великий теніс, які перешкоди стоять перед молодими і здібними спортсменами та про проблему договірних матчів під час найпрестижніших тенісних змагань

Надія українського жіночого тенісу Еліна Світоліна останнім часом стрімко додала у міжнародному рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA). Вона сьогодні посідає 13-ту сходинку – чого раніше не досягала жодна українка. Дівчині лише 22 роки, і вона має всі шанси і далі покращувати свої результати. На початку січня 2017-го Еліна дійшла до півфіналу турніру WTA Premier в австралійському Брісбені, під час якого обіграла олімпійську чемпіонку Моніку Пуїг з Пуерто-Рико, а також першу ракетку світу Ангелік Кербер з Німеччини. На початку лютого Світоліна виграла турнір WTA Taiwan Open. Це вже п'ятий одиночний титул WTA у професійній кар'єрі тенісистки.

«Главком» зустрівся із першою ракеткою України під час матчу Україна–Австралія, який цими вихідними відбувся у Харкові. Варто сказати, що два дні поєдинків між українськими і австралійськими тенісистками закінчилися впевненою перемогою наших спортсменок.

Еліна Світоліна в інтерв’ю «Главкому» розповіла, чому попри ці успіхи в Україні досі важко розвивається великий теніс, які перешкоди стоять перед молодими і здібними спортсменами та про проблему договірних матчів під час найпрестижніших тенісних змагань.





Еліна Світоліна

Еліно, під час матчу із австрійкою Ешлі Барті ви помітно нервували. Це було пов’язано із тим, що ви грали вдома?

Я виходила на матч зі звичайним настроєм. Зрозуміло, були емоції – все-таки ми граємо вдома і прийшло багато вболівальників. Не можна ніяк вийти спокійним на таку гру, це було б навіть неправильно. Я намагалася робити свою справу, але Барті дуже добре почала матч, я цього від неї і чекала. Мені було важко увійти в гру. Кубок Федерації – зовсім інші змагання. Тут ти граєш не за рейтингові очки, а за свою країну. Це створює абсолютно іншу атмосферу.

Чи впливає на ваш стан час початку змагань, коли ви виходите на корт?

Мені байдуже, в який час грати. Я на великих турнірах виступала і вранці, і вдень, і в нічних сесіях. Якщо десь важка адаптація, як в Австралії, то важче, можливо, грати вранці. Професіонали – вони на те і є професіоналами, щоб видко адаптуватися. Я також намагаюся.

Еліно, після перемоги у Брісбені (турнір WTA Premier в австралійському Брісбені) ви піднялись у міжнародному рейтингу на 13-ту сходинку, встановивши рекорд України. Як ви зараз оцінюєте свій рівень гри?

Я граю зараз на хорошому рівні. Рада, що змогла зробити маленький крок уперед у рейтингу та в грі. У фізичному стані міжсезоння було дуже важливим для мене. Я змогла поліпшити свою гру. Я рада, що це спрацювало.

Ви починали свою кар’єру в Україні, наскільки змінився стан українського тенісу?

Звичайно, важко розвиватися в Україні. У нас мало тенісних клубів. Хочеться, щоб такі матчі, як Кубок Федерації діти дивилися і їх це мотивувало. Я тому і приїхала сюди (В Харків. – «Главком») – для того, щоб зацікавити людей. Дуже рада, що багато вболівальників прийшло дивитися матч і у них є можливість побачити високий рівень українського тенісу, якого ми все-таки досягли, і він далі підвищується.

Наскільки реально пробитися в Україні талановитому спортсмену, при цьому не маючи підтримки спонсорів?

Я знаю, що досить складно. Мені пощастило зі спонсором Юрієм Анатолійовичем (Юрій Сапронов – харківський підприємець. – «Главком»). Треба бути на дві-три голови вище своїх ровесників, аби тебе бачили, тобою зацікавилися спонсори, щоб ти виділявся з натовпу, бо конкуренція дуже велика. Дуже важко пробитися.

Яка сума потрібна молодим спортсменам на сьогодні, щоб вийти на високий рівень гри і підтримувати його?

У мене інший рівень витрат: зі мною їздить ще п’ятеро людей. Та й заробіток інший. Коли я починала, я не переймалася цим, тому що батьки займались питаннями фінансів. Як я вже сказала, у мене був спонсор, який забезпечував мені хардове покриття корту, тренажерний зал, тренерів. Мені пощастило.

Держава надає зараз підтримку?

Від держави немає жодної підтримки. Зараз федерація (Федерація тенісу України. – «Главком») покращила свою роботу, можна сказати, з'явилися фахівці, які розуміють спортсменів і рухаються в правильному напрямку.

Еліна Світоліна

Коли у країні війна, для неї дуже важливі будь-які перемоги, в тому числі й у спорті. Ви згодні з цим?

Звичайно, всі нагороди, які приносять спортсмени, – це важливо. Всі нагороди і результати дуже цінуються, тому що атлети, які тренуються в Україні, не мають хорошого заробітку. Я їх дуже розумію, бо Україні важко, спортсменів важко підтримувати, адже є важливіші питання.

Триває дискусія, що зараз на тенісних турнірах треба зрівняти призові чоловіків і жінок. Наприклад, Сергій Стаховський (український тенісист, член Ради гравців Асоціації тенісистів-професіоналів. - Главком) каже, що цього не потрібно робити, адже у чоловічого тенісу рейтинги вищі за жіночий. Чоловіки грають тривалі п'ятисетові матчі, вони більше часу проводять на корті. Хтось каже, що призові треба вирівняти, бо це порушує гендерну рівність. Якою є ваша позиція?

Я вважаю, що мають бути більші призові і в жіночих, і в чоловічих турнірах. Не думаю, що має бути у когось більше, а у когось менше. Так і є, що в якихось маленьких турнірах у чоловіків трохи більші призові, але гадаю, що в тенісі важливо, щоб узагалі призові були вищими. Ми граємо з січня по листопад, один місяць у нас перерва – і все. У нас усе життя на валізах.

Навіть було дослідження, що сотий номер рейтингу тенісистів отримує набагато менше, ніж сотий за рівнем гри футболіст або баскетболіст…

Так, але теніс – дуже травматичний вид спорту. Вважаю, що в тенісі повинні бути більші заробітки, ніж зараз. І в чоловічому, і в жіночому.

Який кумир серед тенісистів у вас був у дитинстві?

Андре Агассі (американський тенісист. Виграв 60 турнірів в одиночному розряді, у тому числі вісім турнірів Великого шолома та Олімпійські ігри. – «Главком»), Жюстін Енен (бельгійська тенісистка, олімпійська чемпіонка та переможниця семи турнірів Великого шолома в одиночному розряді, має 43 одиночних титули WTA. – «Главком»), Кім Клейстерс (бельгійська тенісистка, виграла 33 турніри в одиночних змаганнях, у тому числі чотири – Великого шолома. – «Главком»).

У вас на турнірах серії Великого шолома найменш вдалі результати на трав'яних кортах Вімблдона. У зв'язку з цим питання: як цього року готуватиметеся до трав'яного сезону, що стартує на початку літа? Чи будуть якісь нові нюанси в процесі підготовки?

Зазвичай до трав’яного сезону я готуюся в Superior (комплекс із тенісними кортами в Харкові. – «Главком»), на трав’яних кортах. Завжди в мене різний графік. У мене зараз нова команда, тому ми з ними будемо це питання обговорювати. Я ще не знаю, які в нас будуть плани щодо цього. Однак до старту трав'яного сезону ще багато часу.

Прокоментуйте скандали, пов'язані з тим, що букмекери напередодні матчів пропонують тенісистам певні суми за певний результат на корті. Вам надходили подібні пропозиції?

Як тільки надходять, я одразу кажу про це. В тенісі є спеціальна організація, яка цим займається, вона перевіряє цих людей.

Тобто такі пропозиції все-таки були?

Вони у всіх є. Головне – одразу повідомляти про них.

Скандалів, пов'язаних із договірними матчами в чоловічому тенісі набагато більше, ніж у жіночому. Із чим це можна пов’язати? Чоловіки більш корумповані?

Напевно, я не знаю. Мені дуже складно сказати. Є спеціальна організація, яка цим займається. Залишмо це їй.

Юлія Тунік, Артем Худолєєв, «Главком»