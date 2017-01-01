24 поранених бійців АТО доправили до військового госпіталю у Києві

Столичні медики запевняють, що загрози життю поранених немає – цього разу «на відмінно» спрацювала схема первинного лікування та транспортування поранених

24 поранених військовослужбовці ЗСУ доправили до шпиталю у Києві. Восьмеро з них у тяжкому стані – вони були прооперовані в Дніпрі, а у Києві тепер пройдуть лікування та реабілітацію. Поранених вже стабілізували, але їм конче необхідна волонтерська допомога від небайдужих.

А от 50-річного гранатометника 72-ї бригади Віталія Дорошенка поранили під Авдіївкою. Він із побратимами отримав завдання знищити ворожий танк, та сам попав під обстріл. Осколок снаряду прошив внутрішні органи військового. Розповідає: «У ворога був танк, який постійно нас обстрілював. І ми його намагалися впіймати. Але скоріш за все нас побачили з безпілотника».

Столичні медики запевняють, що загрози життю поранених немає. Кажуть, що за три роки війни в Україні цього разу «на відмінно» спрацювала схема первинного лікування та транспортування поранених. Адже з поля бою їх спочатку везуть до місцевих лікарень для стабілізації стану, далі найчастіше, до Дніпра, і вже потім – до Києва.