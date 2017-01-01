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    24 поранених бійців АТО доправили до військового госпіталю у Києві

    • Сьогодні, 02:45
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    Столичні медики запевняють, що загрози життю поранених немає – цього разу «на відмінно» спрацювала схема первинного лікування та транспортування поранених

    24 поранених військовослужбовці ЗСУ доправили до шпиталю у Києві. Восьмеро з них у тяжкому стані – вони були прооперовані в Дніпрі, а у Києві тепер пройдуть лікування та реабілітацію. Поранених вже стабілізували, але їм конче необхідна волонтерська допомога від небайдужих.

    Джерело: 5 канал

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