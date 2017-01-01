В зоні АТО бойовики посилили обстріли: 19 бійців ЗСУ отримали ушкодження, один військовий загинув

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Інтенсивні обстріли тривають на Маріупольському напрямку

Сьогодні у другій половині дня російсько-окупаційні війська суттєво активізували обстріли по усій лінії розмежування. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Внаслідок ворожих обстрілів, за уточненими даними, один військовослужбовець загинув, дев’ять поранено та десять травмовано.

«Найбільш інтенсивно ворог стріляв по позиціям українських військ на Маріупольському напрямку. Тут окупанти застосовували заборонені Мінським угодами 122-мм артилерію та міномети різного калібру, протитанкові ракетні комплекси та увесь наявний арсенал стрілецької зброї», - додають у штабі.

Як повідомляв «Главком», сьогодні станом на 18:00 в зоні АТО зафіксовано 49 обстрілів. Чотирьох наших військових було поранено, п’ятьох травмовано.