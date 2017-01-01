Військові: українські розвідники, які зникли в лютому у зоні АТО, знаходяться в полоні «ЛНР»

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Українська розвідка

Сьогодні бойовики звинуватили розвідників у вбивстві так званого «начальника народної міліції ЛНР»

Українські розвідники, яких у терористичній «ЛНР» сьогодні звинуватили у вбивстві «начальника народної міліції», зникли безвісти в Луганській області у лютому 2017 року і сьогодні перебувають у полоні терористів. Про це йдеться в заяві командування Сил спеціальних операцій ЗСУ у Facebook.

«Після встановлення факту відсутності зв'язку представниками Збройних сил України було проведено ряд заходів зі встановлення місцезнаходження своїх військовослужбовців, в тому числі й через можливості російської сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін. Проведені заходи результатів не дали. Викладене 10 березня відео дало можливість переконатися, що наші військовослужбовці живі і перебувають у полоні російсько-терористичних військ», - йдеться в повідомленні.

У командуванні Сил спеціальних операцій відзначили, що російські спецслужби і бойовики застосовують до своїх полонених фізичні тортури та психологічний тиск, «вони змушують зізнаватися в тому, що ті не вчиняли».

«Ці воїни Збройних сил України виконували штатні завдання з ведення спеціальної розвідки в певних районах. Ці завдання не пов'язані з підривною діяльністю і не несуть загрози мирному населенню, але виконуються у вкрай напруженій обстановці, в умовах збройного протистояння між терористичними групами всередині самопроголошеної псевдореспубліки», - відзначає командування.

Водночас військові додають, що вони не відмовляються від своїх розвідників.

«Командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України ще раз наголошує, що на відміну від воєнно-політичного керівництва Російської Федерації, Україна не відмовляється від своїх воїнів-розвідників, які в ході виконання завдань зі спеціальної розвідки, були схоплені представниками терористичних організацій», - йдеться у повідомленні.

Саме тому командування ініціює звернення до міжнародних правозахисних організацій, СЦКК, СММ ОБСЄ в Україні та інших організацій, громадських і державних діячів з проханням забезпечити дотримання людського поводження та скоріше повернення додому військовослужбовців ЗС України, які потрапили до рук терористів на підконтрольній ним території Луганської області.

Нагадаємо, 11 лютого повідомлялося, що на Луганщині розвідники ЗСУ пропали безвісти.

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