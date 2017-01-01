Активісти закликають киян прийти до Київради і підтримати українізацію продавців і офіціантів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українська мова у сфері обслуговування

«Увага! Кияни-українці та всі небайдужі до української мови! Оголошується повна мобілізація та максимальний репост! Закликаю всіх прийти 20 квітня, у четвер уранці, на 9:30 на Хрещатик до Київради. Нарешті розглядатиметься питання про застосування української мови у сфері обслуговування в Києві, яке виніс на розгляд депутат Юрій Сиротюк і попросив нас усіх про підтримку», – з таким закликом звернулась до небайдужих киян українська письменниця Лариса Ніцой.

Як повідомляється, за цим рішенням українці отримають право обслуговуватися українською, всі решта за бажанням можуть обслуговуватися іноземними мовами.

«Перше звернення у Києві має бути державною мовою, як у інших столицях Європи: у Празі – чеською, в Римі – італійською, в Берліні – німецькою, в Парижі – французькою тощо», – пише Ніцой.

«Це рішення нікого не дискримінує, але воно супроводжується шаленим опором. До рускомірців долучилося підкріплення у вигляді «проєвропейців», які кажуть, що треба дозвіл Європи. На що дозвіл Європи? На те, щоб українців обслуговували мовою їхньої країни?

Кияни! На нас лежить відповідальність за українську мову в державі. Ми – перша ластівка. Ми – перша сходинка. Ми – приклад. Ми – експериментальний майданчик. Як ми дозволимо пройти цьому питанню в Києві, так воно пройде для всієї країни.

Друзі, прошу, відпросіться у четвер до обіду з роботи. У вас є час про це домовитися. Переставте свої заплановані справи і домовлені зустрічі. Знайдіть, на кого залишити дітей, запросіть друзів і родичів і прийдіть до Київради.

Нехай ті депутати, які ще не второпали, що нам потрібні наші мовні права вже сьогодні, це зрозуміють, дивлячись на нашу чисельність. І нам байдуже, чи будуть там якісь партії чи ні, і які в них прапори. Ми прийшли за своїми правами! І по список тих депутатів, які за наші права, не дай боже, не проголосують», – написала письменниця.

Початок акції 20 квітня 2017 року о 9:30.

Проект рішення

«Відповідно до статтей 10 Конституції України, пункту 50 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», статтей 11, 18, 24, 26 Закону України «Про засади державної мовної політики», рішення Конституційного суду України від 14 грудня 1999 №10-рп/99, рішення Київської міської ради №571/1435 від 28 травня 2015 року «Про затвердження Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015–2020 роки», Київська міська рада вирішила:

