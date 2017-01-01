Активісти закликають киян прийти до Київради і підтримати українізацію продавців і офіціантів
- Сьогодні, 11:07
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Розсилка
Українська мова у сфері обслуговування
«Увага! Кияни-українці та всі небайдужі до української мови! Оголошується повна мобілізація та максимальний репост! Закликаю всіх прийти 20 квітня, у четвер уранці, на 9:30 на Хрещатик до Київради. Нарешті розглядатиметься питання про застосування української мови у сфері обслуговування в Києві, яке виніс на розгляд депутат Юрій Сиротюк і попросив нас усіх про підтримку», – з таким закликом звернулась до небайдужих киян українська письменниця Лариса Ніцой.
Як повідомляється, за цим рішенням українці отримають право обслуговуватися українською, всі решта за бажанням можуть обслуговуватися іноземними мовами.
«Перше звернення у Києві має бути державною мовою, як у інших столицях Європи: у Празі – чеською, в Римі – італійською, в Берліні – німецькою, в Парижі – французькою тощо», – пише Ніцой.
«Це рішення нікого не дискримінує, але воно супроводжується шаленим опором. До рускомірців долучилося підкріплення у вигляді «проєвропейців», які кажуть, що треба дозвіл Європи. На що дозвіл Європи? На те, щоб українців обслуговували мовою їхньої країни?
Кияни! На нас лежить відповідальність за українську мову в державі. Ми – перша ластівка. Ми – перша сходинка. Ми – приклад. Ми – експериментальний майданчик. Як ми дозволимо пройти цьому питанню в Києві, так воно пройде для всієї країни.
Друзі, прошу, відпросіться у четвер до обіду з роботи. У вас є час про це домовитися. Переставте свої заплановані справи і домовлені зустрічі. Знайдіть, на кого залишити дітей, запросіть друзів і родичів і прийдіть до Київради.
Нехай ті депутати, які ще не второпали, що нам потрібні наші мовні права вже сьогодні, це зрозуміють, дивлячись на нашу чисельність. І нам байдуже, чи будуть там якісь партії чи ні, і які в них прапори. Ми прийшли за своїми правами! І по список тих депутатів, які за наші права, не дай боже, не проголосують», – написала письменниця.
Початок акції 20 квітня 2017 року о 9:30.
Проект рішення
«Відповідно до статтей 10 Конституції України, пункту 50 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», статтей 11, 18, 24, 26 Закону України «Про засади державної мовної політики», рішення Конституційного суду України від 14 грудня 1999 №10-рп/99, рішення Київської міської ради №571/1435 від 28 травня 2015 року «Про затвердження Концепції розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015–2020 роки», Київська міська рада вирішила:
- Встановити, що в місті Києві мовою роботи, діловодства і документації органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності є державна мова – українська.
- Встановити, що на території міста Києва рекламні оголошення, вивіски, плакати, афіші, повідомлення та інші форми аудіо- і візуальної рекламної продукції, цінники повинні виконуватись українською мовою. У випадку, якщо вивіска суб’єкта господарської діяльності є відображенням зареєстрованого знака іноземною мовою, встановлення такої вивіски можливе лише з обов’язковим зазначенням її перекладу чи транслітерації українською мовою рівновеликим шрифтом.
- Встановити, що у місті Києві у всіх сферах обслуговування громадян вживається державна мова – українська. Надавач послуг зобов’язаний звертатися та спілкуватися з отримувачем послуг (клієнтом) державною мовою. Перехід на іноземні мови можливий за бажанням клієнта у випадку, якщо надавач послуг ними володіє. У всіх закладах сфери громадського харчування, торгівлі обов’язкова наявність меню, виконаного державною мовою. При обслуговуванні відвідувачів, персонал зобов’язується пропонувати меню українською мовою і лише на вимогу відвідувача надати меню будь якою іншою мовою за наявності.
- Звернути увагу суб’єктів господарської діяльності, що надають послуги у сфері обслуговування споживачів на території міста Києва, на необхідність неухильного дотримання вимог статті 10 Конституції України та наголосити, що обслуговування відвідувачів, які звертаються до персоналу суб’єкта господарської діяльності державною мовою, будь-якою іншою мовою є неповагою до них та містить в собі ознаки порушення прав споживачів.
- Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), його структурним підрозділам, підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності на території міста Києва при укладенні типових цивільно-правових, господарських договорів з суб’єктами господарської діяльностів сферах земельних відносин, реклами, транспорту, інвестиційної діяльності, управління комунальним майном та інших передбачати обов’язок контрагентів неухильно дотримуватись положень даного рішення, та відмовляти у поновленні таких договорів у разі, якщо суб’єктами господарської діяльності допущено порушення окремих пунктів цього рішення.
- Направити звернення Київської міської ради до Інспекції з питань захисту прав споживачів у місті Києві згідно з додатком 1 до рішення.
- Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) здійснити роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарської діяльності, що здійснюють свою діяльність на території міста Києва, щодо необхідності приведення своєї діяльності у відповідність до положень, визначених вказаним рішенням.
- Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради «Хрещатик».
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики, постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків,постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами, постійну комісію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.