Для перевезення киян на цвинтарі запустять додатковий пасажирський транспорт

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У зв’язку з проведенням поминальних днів, у столиці буде змінено організацію роботи міського пасажирського транспорту.

Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

«Розуміючи величезний попит на міський транспорт у поминальні дні, з 23 до 26 квітня, місто вирішило додатково запустити понад 450 одиниць пасажирського транспорту для забезпечення комфортного пересування столичних мешканців. Зокрема, 128 одиниць автобусів додатково запустять 23 квітня на маршруті № 258 (Південне кладовище) та 25 – на маршруті № 740 (Північне кладовище), 55 додаткових одиниць автобусів місто запустить того ж дня до Лісового кладовища. Загалом на маршрутах у ці дні буде задіяно 2863 одиниці рухомого складу пасажирського транспорту на 262 маршрутах. Окрім цього, 5 додаткових міських маршрутів, зокрема 23 квітня до Південного та 9 травня до Військового кладовища, буде спеціально запущено містом», – сказав Володимир Бондаренко.

Отже, згідно з відповідним розпорядженням КМДА, Департаменту транспортної інфраструктури доручено організувати роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, яким здійснюватимуться перевезення пасажирів у поминальні дні до міських кладовищ. Для коригування роботи транспорту в місцях масового скупчення пасажирів будуть чергувати відповідальні особи.

Також керівник апарату КМДА повідомив, що 23 квітня буде заборонено паркування автотранспорту на вул. Електриків, заїзд транспортних засобів на вул. Крайню та проїзд транспортних засобів на вул. Маршала Жукова (на ділянці від вул. Кіото до вул. Миколи Матеюка), окрім автобусів великої місткості, спецтранспорту та транспортних засобів посадових осіб, які забезпечують оперативний контроль за станом перевезень пасажирів.

Також із метою уникнення аварійних ситуацій і забезпечення безперебійного руху наземного пасажирського транспорту, адміністраціям ринків рекомендовано зупинити на 23 квітня роботу ринків «Троєщина», «Фермер», ринків біля станції метрополітену «Петрівка», а 25 квітня – роботу ринків «Деміївський» та «Ізюмський».

Задля забезпечення безпеки руху громадського транспорту поблизу міських кладовищ, у тому числі Південного та Північного, та збереження громадського порядку також буде посилено заходи безпеки.

Нагадаємо, що впродовж поминальних днів на міських кладовищах чергуватимуть лікарсько-сестринські бригади, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, працювати медичні пункти, які будуть надавати медичну допомогу незалежно від місця реєстрації громадян.