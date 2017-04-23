Для перевезення киян на цвинтарі запустять додатковий пасажирський транспорт
- Сьогодні, 14:21
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Розсилка
У зв’язку з проведенням поминальних днів, у столиці буде змінено організацію роботи міського пасажирського транспорту.
Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.
«Розуміючи величезний попит на міський транспорт у поминальні дні, з 23 до 26 квітня, місто вирішило додатково запустити понад 450 одиниць пасажирського транспорту для забезпечення комфортного пересування столичних мешканців. Зокрема, 128 одиниць автобусів додатково запустять 23 квітня на маршруті № 258 (Південне кладовище) та 25 – на маршруті № 740 (Північне кладовище), 55 додаткових одиниць автобусів місто запустить того ж дня до Лісового кладовища. Загалом на маршрутах у ці дні буде задіяно 2863 одиниці рухомого складу пасажирського транспорту на 262 маршрутах. Окрім цього, 5 додаткових міських маршрутів, зокрема 23 квітня до Південного та 9 травня до Військового кладовища, буде спеціально запущено містом», – сказав Володимир Бондаренко.
Отже, згідно з відповідним розпорядженням КМДА, Департаменту транспортної інфраструктури доручено організувати роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, яким здійснюватимуться перевезення пасажирів у поминальні дні до міських кладовищ. Для коригування роботи транспорту в місцях масового скупчення пасажирів будуть чергувати відповідальні особи.
Також керівник апарату КМДА повідомив, що 23 квітня буде заборонено паркування автотранспорту на вул. Електриків, заїзд транспортних засобів на вул. Крайню та проїзд транспортних засобів на вул. Маршала Жукова (на ділянці від вул. Кіото до вул. Миколи Матеюка), окрім автобусів великої місткості, спецтранспорту та транспортних засобів посадових осіб, які забезпечують оперативний контроль за станом перевезень пасажирів.
Також із метою уникнення аварійних ситуацій і забезпечення безперебійного руху наземного пасажирського транспорту, адміністраціям ринків рекомендовано зупинити на 23 квітня роботу ринків «Троєщина», «Фермер», ринків біля станції метрополітену «Петрівка», а 25 квітня – роботу ринків «Деміївський» та «Ізюмський».
Задля забезпечення безпеки руху громадського транспорту поблизу міських кладовищ, у тому числі Південного та Північного, та збереження громадського порядку також буде посилено заходи безпеки.
Нагадаємо, що впродовж поминальних днів на міських кладовищах чергуватимуть лікарсько-сестринські бригади, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, працювати медичні пункти, які будуть надавати медичну допомогу незалежно від місця реєстрації громадян.
|№
|Назва кладовища
|Дата проведення заходу
|Найменування маршруту
|з/п
|1
|Північне
|23.04.2017
|Автобусні маршрути:
|Приміське сполучення
|№ 258 – станція метро «Лісова» – Північне кладовище
|Трамвайні маршрути:
|№ 8 – станція метро «Позняки» – станція метро «Лісова»
|№ 28 – вул. Милославська – станція метро «Лісова»
|№ 29 – Червоний хутір – станція метро «Лісова»
|№ 35 – вул. Сабурова – станція метро «Лісова»
|Таксомоторні маршрути:
|№ 242 - станція метро «Лісова» – вул. Гетьмана
|№ 498 – станція метро «Лісова» – вул. Вершигори
|2
|Південне
|23.04.2017
|Автобусні маршрути:
|Приміське сполучення
|№ 740 (дод.) – Одеська площа – Південне кладовище
|Тролейбусні маршрути:
|№ 11 – Музей архітектури – вул. Маршальська
|№ 12 – вул. Смолича – Залізничний вокзал
|№ 43 – Кібцентр – Дарницька пллоща
|№ 45 – станція метро «Виставковий центр» – станція метро «Васильківська»
|Таксомоторні маршрути:
|№ 416 – Кібцентр – вул. Драйзера
|№ 444 –вул. Метрологічна – станція метро «Арсенальна»
|№ 461 –Експоцентр України – станція метро «Святошин»
|№ 496 – станція метро «Лук’янівська» – вул. Заболотного
|№ 499 –станця метро «Васильківська» – Обласна лікарня
|№ 576 –просп. Палладіна – авторинок Чапаївка
|3
|Лісове
|23.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 63 – станція метро «Червоний хутір» – Лісовий масив
|№ 77 – вул. Курнатовського – Лісове кладовище
|№ 81 – станція метро «Лісова» – Лісовий масив
|№ 101 – станція метро «Петрівка» – вул. Милославська
|№ 121 (дод.) – станція метро «Петрівка» – Лісове кладовище
|№ 122 (дод.) – станція метро «Оболонь» – Лісове кладовище
|№ 124 (дод.) – станція метро «Чернігівська» – Лісове кладовище
|№ 125 (дод.) – універсам «Позняки» – Лісове кладовище
|Тролейбусні маршрути:
|№ 25 – просп. Свободи – станція метро «Петрівка»
|№ 30 – вул. Милославська – Кадетський гай
|№ 37 – станція метро «Лісова» – вул. Милославська
|№ 37А – станція метро «Лісова» – Поліклініка
|Трамвайні маршрути:
|№ 5 – вул. Сабурова – «Троєщина -2»
|№ 22 – бульв. Перова – ЗЗБК
|№ 28 – вул. Милославська – станція метро «Лісова»
|№ 33 – вул. Сабурова – ДВРЗ
|№35 – вул. Сабурова – станція метро «Лісова»
|Таксомоторні маршрути:
|№ 405 –Універмаг «Дитячий Світ» – вул. Милославська
|№ 414 – вул. Сосюри – вул. Милославська
|№ 415 –станція метро «Харківська» – вул. Жукова
|№ 416 –Кібцентр – вул. Драйзера
|№ 418 –вул. Попудренка – вул. Лисківська
|№ 434 –станція метро «Чернігівська» – вул. Бальзака
|№ 523 –вул. Каштанова – станція метро «Дружби Народів»
|№ 528 –станція метро «Чернігівська» – вул. Лисківська
|№ 529 –c. Бортничі (Овочева база) – вул. Цвєтаєвої
|№ 544 –вул. Волкова – вул. Малишка
|№ 555 – ДВРЗ – вул. Кибальчича
|№ 590 –станція метро «Либідська» – вул. Лисківська
|№ 600 – Універмаг «Дитячий Світ» – вул. Драйзера
|4
|Державний історико- меморіальний Лук’янівський заповідник
|23.04.2017
|Тролейбусні маршрути:
|№ 16 – вул. Щусєва – Майдан Незалежності
|№ 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича
|№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа
|№ 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»
|Таксомоторні маршрути
|№ 410 – станція метро «Нивки» – станція метро «Петрівка»
|№ 432 –вул. Новоукраїнська – Контрактова площа
|№ 439 –житловий масив Виноградар – пл. Перемоги
|№ 464 –станція метро «Героїв Дніпра» – станція метро «Лук’янівська»
|№ 558 –проспект Свободи – Центральний залізничний вокзал
|№ 565 –станція метро «Петрівка»– аеропорт «Київ»
|5
|Солом’янське
|23.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 69 – станція метро «Палац спорту» – вул. Литвиненко-Вольгемут
|№ 119 – вул. Смолича – Контрактова площа
|Тролейбусні маршрути:
|№ 3 – Залізничний масив – Палац спорту
|№ 8 – вул. Смілянська – пл. Льва Толстого
|№ 9 – Аеропорт – пл. Льва Толстого
|№ 19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича
|№ 40 – вул. Кадетський гай – станція метро Палац спорту
|Таксомоторні маршрути
|№ 198 –Центральний залізничний вокзал – Інститут серцево-судинної хірургії
|№ 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова
|№ 223 –вул. Туполєва – Південний залізничний вокзал
|№ 231 –вул. Велика Васильківська – вул. Кадетський гай
|№ 401 –вул. Чорнобильська – Південний залізничний вокзал
|№ 450 –вул. Солом’янська (кільцевий)
|№ 496 –станція метро «Лук’янівська» – вул. Заболотного
|№ 499 –станція метро «Васильківська» – Обласна лікарня
|№ 518 – вул. Сирецька – Севастопольська площа
|№ 565 – станція метро «Петрівка» – аеропорт «Київ»
|6
|Пуща-Водицьке
|23.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 30 – станція метро «Академмістечко» – санаторій «Лісова поляна»
|Трамвайні маршрути:
|№ 12К – с. Пуща-Водиця – площа Т. Шевченка
|№ 12 – с. Пуща-Водиця – Контрактова площа
|№ 19 – Контрактова площа – площа Т. Шевченка
|Таксомоторні маршрути:
|№ 226 –станція метро «Нивки» – вул. Селянська с. Пуща-Водиця
|№ 567 –станція метро «Видубичі» – авторинок Чапаєвка
|7
|Корчуватське
|23.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 20 – станція метро «Либідська» – Овочева база житлового масиву Корчувате
|Таксомоторні маршрути:
|№ 470 –вул. Ягідна – Музей ВВВ
|№ 557 –станція метро «Либідська» – житловий масив Корчувате
|№ 567 –станція метро «Видубичі» – авторинок Чапаївка
|8
|Святошинське
|23.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 23 – вул. Симиренка – вул. Салютна
|№ 56 – санція метро «Виставковий центр» – станція метро «Академмістечко»
|Тролейбусні маршрути:
|№ 39 – вул. Чорнобильська – просп. Леся Курбаса
|Таксомоторні маршрути
|№ 230 –вул. Ірпінська – вул. Хрещатик
|№ 401 – вул. Чорнобильська – Південний залізничний вокзал
|№ 408 –вул. Булаховського – залізнична станція «Київ-Волинський»
|№ 576 –вул. Уборевича – авторинок Чапаївка
|9
|Братське та
|23.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 1Т – Михайлівська Борщагівка – бульвар Романа Ролана
|Михайлівське
|Трамвайні маршрути:
|№ 2 - Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна
|Таксомоторні маршрути:
|№ 201 – проспект Корольова – станція метро «Шулявська»
|№ 408 –вул. Булаховського – залізнична станція «Київ-Волинський»
|№ 411 –вул. Симиренка – Палац Спорту
|№ 421 –вул. Симиренка – станція метро «Петрівка»
|№ 461 –станція метро «Святошин» – Експоцентр України
|10
|Мишоловське
|23.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 52 – станція метро «Либідська» – вул. Закарпатська
|11
|Чапаєвське
|23.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 43 - станція метро «Видубичі» – с. Козин
|Таксомоторні маршрути:
|№ 576 – просп. Палладіна – авторинок Чапаєвка
|12
|Пирогівське
|23.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 27 – станція метро «Либідська» – с. Пирогів
|Таксомоторні маршрути:
|№ 412 –вул. Набережно-Корчуватська – пл. Льва Толстого
|13
|Совське
|23.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 19 – вул. Ізюмська – станція метро «Васильківська»
|№ 19К – вул. Ізюмська – Совське кладовище
|Таксомоторні маршрути:
|№ 205 –Ленінградська площа – Індустріальний шляхопровід
|№ 477 –станція метро «Шулявська» – Деміївська площа
|14
|Міське
|23.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 14 – станція метро «Нивки» – Лісорозсадник
|№ 32 – станція метро «Нивки» – Мінський масив
|№ 90 – вул. Григоровича-Барського – Інтернаціональна площа
|№ 90К – станція метро «Святошин» – Інтернаціональна площа
|Тролейбусні маршрути:
|№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа
|№ 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»
|№ 5 – вул. Білицька – пл. Льва Толстого
|№ 26 – просп. Свободи – станція метро «Нивки»
|Таксомоторні маршрути:
|№ 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище
|№ 182 – проспект Свободи – станція метро «Нивки»
|№ 186 –станція метро «Святошин» – вул. Стеценка
|№ 223 –вул. Туполєва – Південний залізничний вокзал
|№ 226 –станція метро «Нивки» – с. Пуща-Водиця
|№ 410 – станція метро «Нивки» – станція метро «Петрівка»
|№ 437 –вул. Чорнобильська – вул. Наталії Ужвій
|№ 439 –житловий масив Виноградар – пл. Перемоги
|№ 451 –вул. Саратовська – Контрактова площа
|№ 465 –проспект Свободи – Південний залізничний вокзал
|№ 518 – вул. Сирецька – Севастопольська площа
|№ 537 – станція метро «Нивки» – площа Т. Шевченка
|№ 581 – пл. Т. Шевченка – станція метро «Святошин»
|15
|Байкове
|25.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал
|№ 12К – Тубінститут – вул. Ізюмська
|№ 5К – вул. Байкова – вул. Ізюмська
|Тролейбусні маршрути:
|№ 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська
|№ 12 – вул. Смолича - Залізничний вокзал
|№ 40 –Кадетський гай – станція метро «Палац спорту»
|№ 42 – вул. Дегтярівська – станція метро «Либідська»
|№ 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська»
|Таксомоторні маршрути:
|№ 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова
|№ 412К –вул. Квітки-Основ’яненка – пл. Льва Толстого
|№ 450 –вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр
|№ 457 – станція метро «Либідська» – вул. Грабовського
|№ 477 –станція метро «Шулявська» – Московська площа
|№ 507 – Південний залізничний вокзал – вул. Сірка
|№ 520 –стація метро «Либідська» – музей ВВв
|№ 539 – Залізничний вокзал «Центральний» – вул. Ракетна
|16
|Дарницьке та Позняківське
|24.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 17 – станція метро «Харківська» – вул. Драгоманова
|№ 18 – станція метро «Харківська» – Харківське шосе
|№ 42 – вул. Шептицького – вул. Чавдар
|№ 45 – просп. Григоренка – станція метро «Дарниця»
|№ 51 – станція метро «Либідська» – станція метро «Червоний хутір»
|№ 63 – станція метро «Червоний хутір» – масив «Лісовий»
|№ 115 – Контрактова площа – залізничний вокзал «Дарниця»
|Трамвайні маршрути:
|№ 8 – станція метро «Позняки» – станція метро «Лісова»
|№ 22 – бульв. Перова – завод залізобетонних конструкцій
|№ 29 – Червоний хутір – станція метро «Лісова»
|Таксомоторні маршрути:
|№ 152 – вул. Привокзальна – с. Бортничі
|№ 545 –просп. Григоренка – станція метро «Дарниця»
|№ 407 –вул. Гришка – вул. Привокзальна
|№ 415 –станція метро «Бориспільська» – вул. Жукова
|№ 422 –Рембаза – вул. Маршальська
|№ 445 –станція метро «Дарниця» – станція метро «Позняки»
|№ 503 –вул. Луначарського – Рембаза
|№ 516 –ринок «Лісовий» – станція метро «Червоний хутір»
|№ 526 –станція метро «Лісова» – станція метро «Позняки»
|№ 529 –с. Бортничі (Овочева база) – вул. Цветаєвої
|№ 542 –станція метро «Осокорки» – станція метро «Лівобережна»
|№ 589 –станція метро «Дарниця» – вул. Бориспільська
|17
|Звіринецьке
|24.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 62К – вул. Звіринецька – станція метро «Печерська»
|Тролейбусні маршрути:
|№ 43 – Кібцентр - Дарницька площа
|№ 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська»
|Таксомоторні маршрути:
|№ 205 – Ленінградська площа – Індустріальний шляхопровід
|№ 416 –Кібцентр – вул. Драйзера
|№ 422 –вул. Бориспільська – вул. Маршальська
|№ 523 –вул. Каштанова – станція метро «Дружби Народів»
|№ 233 – станція метро «Лісова» – вул. Лисківська
|№ 590 –станція метро «Либідська» – вул. Лисківська
|18
|Бортничанське
|24.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 104 – станція метро «Харківська» – с. Бортничі
|Таксомоторні маршрути:
|№ 152 – вул. Привокзальна – с. Бортничі
|№ 529 –с. Бортничі – просп. Маяковського
|№ 543 –станція метро «Харківська» – с. Бортничі
|19
|Вигурівське та Троєщанське
|24.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 6 – вул. Сосюри – Автостоянка(с. Троєщина)
|20
|Військове
|09.05.2017
|Тролейбусні маршрути:
|№16 – вул. Щусєва – Майдан Незалежності
|№ 19 – площа Космонавтів – вул.Ольжича
|№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа
|Таксомоторні маршрути:
|№ 150 – вул. Милославська – Індустріальний шляхопровід
|№ 155 – станція метро «Петрівка» – Кільцева дорога
|№ 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище
|№ 410 –станція метро «Нивки» – станція метро «Петрівка»
|№ 432 –вул. Новоукраїнська – Контрактова площа
|№ 439 –житловий масив Виноградар – площа Перемоги
|№ 464 –станція метро «Героїв Дніпра» – станція метро «Лук’янівська»
|№ 550 – вул. Кадетський Гай – вул. Милославська
|№ 558 – проспект Свободи – Центральний залізничний вокзал
|№ 565 – станція метро «Петрівка» – аеропорт «Київ»
|21
|Жулянське
|24.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 75 – станція метро «Виставковий центр» – вул. Московська (с. Жуляни)
|Таксомоторні маршрути:
|№ 461 –станція метро «Святошин» – Експоцнтр України
|№ 496 –станція метро «Лук’янівська» – вул. Заболотного
|№ 499 –станція метро «Васильківська» – Обласна лікарня
|№ 576 –вул. Уборевича – авторинок Чапаєвка
|22
|Біличанське
|24.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 97 – станція метро «Святошин» – масив Новобіличі (ринок)
|Таксомоторні маршрути:
|№ 188 вул. Симиренка – станція метро «Нивки»
|№ 200К –вул. Ушакова – вул. Гаршина
|№ 202 –вул. Булаховського – станція метро «Святошин»
|№ 408 –вул. Булаховського – залізнична станція «Київ-Волинський»
|№ 417 – вул. Підлісна – Контрактова площа
|№ 497 – станція метро «Академмістечко» – вул. Наумова
|23
|Куренівське
|24.04.2017
|Тролейбусні маршрути:
|№ 6 – Мінський масив – Майдан Незалежності
|№ 18 – вул. Сошенка – Майдан Незалежності
|№ 25 – просп. Свободи – станція метро «Петрівка»
|№ 28 – просп. Свободи – станція метро «Лук'янівська»
|№ 33 – Мінський масив - Південний залізничний вокзал
|Таксомоторні маршрути:
|№ 217–станція метро «Лук'янівська» – просп. Свободи
|№ 219–станція метро «Контрактова площа» – Діагностичний центр
|№ 227 – Діагностичний центр – вул. Народного Ополчення
|№ 464 –станція метро «Героїв Дніпра» – станція метро «Лук’янівська»
|№ 518 –вул. Сирецька – Севастопольська площа
|№ 525 –станція метро «Петрівка» – просп. Рокосовського
|№ 558 –просп. Свободи – Центральний возкал
|№ 587 –станція метро «Контрактова площа» – просп. Гонгадзе
|24
|Биківнянське
|25.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 11 – станція метро «Лісова» – Радіоцентр (с. Биковня)
|Таксомоторні маршрути:
|№ 242 –станція метро «Лісова» – вул. Гетьмана
|№ 498 –станція метро «Лісова» – вул. Вершигори
|№ 526 –станція метро «Лісова» – станція метро «Позняки»
|25
|Байкове
|23.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал
|№ 12К – Тубінститут – вул. Ізюмська
|№ 5К – вул. Байкова – вул. Ізюмська
|Тролейбусні маршрути:
|№ 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська
|№ 12 – вул. Смолича - Залізничний вокзал
|№ 40 –Кадетський гай – станція метро «Палац спорту»
|№ 42 – вул. Дегтярівська – станція метро «Либідська»
|№ 50 – вул. Милославська – станція метро «Либідська»
|Таксомоторні маршрути:
|№ 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова
|№ 412К –вул. Квітки-Основ’яненка – пл. Льва Толстого
|№ 450 –вул. Солом’янська – вул. Протасів Яр
|№ 457 – станція метро «Либідська» – вул. Грабовського
|№ 477 –станція метро «Шулявська» – Московська площа
|№ 507 – Південний залізничний вокзал – вул. Сірка
|№ 520 –стація метро «Либідська» – музей ВВв
|№ 539 – Залізничний вокзал «Центральний» – вул. Ракетна
|26
|Міське
|26.04.2017
|Автобусні маршрути:
|№ 14 – станція метро «Нивки» – Лісорозсадник
|№ 14е – станція метро «Нивки» – Міське кладовище
|№ 32 – станція метро «Нивки» – Мінський масив
|№ 90 – вул. Григоровича-Барського – Інтернаціональна площа
|№ 90К – станція метро «Святошин» – Інтернаціональна площа
|Тролейбусні маршрути:
|№ 5 – вул. Білицька – площа Льва Толстого
|№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа
|№ 23К – вул. Туполєва – станція метро «Дорогожичі»
|№ 5 – вул. Білицька – пл. Льва Толстого
|№ 26 – просп. Свободи – станція метро «Нивки»
|№ 23 – вул. Туполєва – Лук’янівська площа
|Таксомоторні маршрути
|№ 166 – станція метро «Лук’янівська» – Міське кладовище
|№ 182 – проспект Свободи – станція метро «Нивки»
|№ 186 –станція метро «Святошин» – вул. Стеценка
|№ 223 –вул. Туполєва – Південний залізничний вокзал
|№ 226 –станція метро «Нивки» – с. Пуща-Водиця
|№ 410 – станція метро «Нивки» – станція метро «Петрівка»
|№ 437 –вул. Чорнобильська – вул. Наталії Ужвій
|№ 439 –житловий масив Виноградар – пл. Перемоги
|№ 451 –вул. Саратовська – Контрактова площа
|№ 465 –проспект Свободи – Південний залізничний вокзал
|№ 518 – вул. Сирецька – Севастопольська площа
|№ 537 – станція метро «Нивки» – площа Т. Шевченка