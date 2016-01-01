Київ прикрашають новорічною ілюмінацією

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До новорічно-різдвяних свят центральну частину Києва прикрашають 3000 гірлянд і 300 світлодіодних фігурних конструкцій

Працівники спеціального підрозділу Архітектурно-декоративного освітлення КП «Київміськсвітло» розпочали підготовку ілюмінації до новорічно-різдвяних свят ще на початку листопада 2016 року. Наразі понад 3000 гірлянд і 300 світлодіодних фігурних конструкцій прикрашають центральну частину столиці.

«Наше завдання – за допомогою незвичайної та гарної ілюмінації створити святковий настрій для всіх киян і гостей столиці, яка б нагадувала про наближення Нового року та Різдва. Разом із КП «Київміськсвітло» ми створили диво в центрі Києва – запрошуємо завітати ввечері на одну з центральних вулиць столиці та насолодитися новорічними вогнями», – зазначив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель.

Сьогодні ілюмінацію встановлено на таких вулицях та площах Києва, а також на прилеглих до них територіях:

на Софійській площі та Майдані Незалежності дерева прикрашено гірляндами;

на вул. Хрещатик встановлено ілюмінацію на тросових розтяжках над проїжджою частиною (більше 200 одиниць зимових мотивів). На деревах Каштанової алеї встановлено динамічний «падаючий лід». А ялинки та дерева вздовж вулиці прикрашено яскравими гірляндами (приблизно 50 одиниць);

вул. Б. Хмельницького декоровано ілюмінацією у вигляді гірлянд і куль на тросових розтяжках над проїжджою частиною (140 одиниць);

на Європейській площі святкова ілюмінація простягається над проїжджою частиною;

вул. Грушевського оздоблено святковою ілюмінацією на тросових розтяжках над проїжджою частиною та на опорах зовнішнього освітлення (мотиви, гірлянди).

Окрім того, до новорічних свят ілюмінацією прикрашено такі будівлі в центрі міста: Київську міську державну адміністрацію, Національну філармонію України, Консерваторію, Головпоштамт, Укркоопспілку. На Майдані Незалежності архітектурно-декоративне освітлення на фасадах будівель на вул. Грінченка, 2/1, вул. Софіївській, 1/2, вул. Софіївська, 2/1, вул. Малій Житомирській, 1/3, вул. Михайлівскій, 2.