Кияни приготували 2,5 тонни олів'є для бійців АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Волонетри сподіваються, що турбота зігріє бійців, а наступного року вони із перемогою святкуватимуть уже вдома.

Небайдужі кияни об'єдналися, щоби влаштувати свято бійцям у «найгарячіших точках» на сході країни. Для військових у столиці ріжуть 2,5 тонни салату олів'є.

Ентузіасти працюють позмінно, аби процес тривав майже без перерв. Хтось готує новорічний атрибут для воїнів уперше, а хтось уже має досвід минулого року, але всі вже об'єднані гарним настроєм, жартами і спільним розумінням потреба в добрій справі.

Тим, хто сам на візочках, така праця у радість, адже це і гарне товариство, і можливість прислужитися там, куди вже не можеш через інвалідність потрапити зі зброєю. Чимало з волонтерів або самі воювали в АТО, або мають родичів-військових.

«Це рідкісна можливість, коли ти можеш у такий спосіб сказати дякую людям, коли ти працюєш, щось робиш, дивишся телевізор чи сидиш у кафе, тому що хтось сидить у холодному окопі», - кажуть активісти.

Джерело: ТСН