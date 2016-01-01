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    Зона АТО: бойовики відверто ігнорують режим припинення вогню

    • 29 Грудня, 18:00
    • Розсилка
    Зона АТО
    Зона АТО

    За день у зоні проведення АТО зафіксовано 25 обстрілів

    Російсько-окупаційні війська продовжують відверто ігнорувати режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    За його даними, на Маріупольському напрямку з мінометів бойовики обстріляли Красногорівку, а з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Широкиного, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного. По наших позиціях в районі Гнутового вогонь вів снайпер. 

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    «На Донецькому напрямку з тих же видів озброєння були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки», - йдеться у повідомленні.
    Прес-центр інформує, що на Луганському напрямку з мінометів та гранатометів противник вів вогонь по Малиновому та Балці Крутенькій. 
    «Станом на 17 годину, у зоні проведення АТО зафіксовано 25 обстрілів», - повідомляють у штабі АТО.

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