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    Кличко: Дороги, відремонтовані минулого року, ще цілі

    • Сьогодні, 10:02
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    «Ми спрямували всі сили, щоби виправити ситуацію з дорогами після зими»

    Жодна з київських доріг, які столична влада відремонтувала протягом 2015-2016 років, не зіпсувалася. І сьогодні всі зусилля дорожників і комунальників спрямовані на ремонт старих доріг, де асфальтне покриття ще більш пошкоджене після зими. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу 1+1.

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    «Дороги, які ми побудували минулого і позаминулого року, стоять неушкоджені. І ми маємо гарантію на них 5 років. Дороги ж, побудовані 10, 20, 30 років тому, розвалюються, адже в них ніхто не вкладав грошей. Зараз ми спрямували всі сили, щоби виправляти ситуацію після зими», - підкреслив Віталій Кличко.

    Він наголосив, що минулого року у столиці капітально відремонтували 200 км доріг. Цього року заплановано 300 км. Зокрема, такі важливі транспортні артерії, як Повітрофлотський проспект, вул. О. Теліги, Набережне шосе та багато інших.

    «Ми вкладаємо кошти в інфраструктуру. Адже це одна з ключових складових життєдіяльності нашого міста», - відзначив Кличко.

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