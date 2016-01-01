Кличко розповів, коли кияни будуть кататися по новому мосту

Подільсько-Воскресенський міст введуть в експлуатацію за 3 роки.

Подільсько-Воскресенський міст ми розраховуємо ввести в експлуатацію за 3 роки. Про це в ефірі телеканалу News One заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Я взяв на себе зобов’язання добудувати Подільсько-Воскресенський міст, який буде однією з основних автомобільних артерій, що об’єднають Лівий і Правий береги Дніпра. Також по мосту буде прокладена лінія метро на Троєщину, - зазначив Кличко. – Я провів переговори з німецькими інвесторами, які вже виділили 200 тисяч євро на проведення технічної і фінансової експертизи об’єкту. Вже у березні наступного року, коли будуть готові результати експертизи, у Київ приїде міністр транспортної і цифрової інфраструктури федерального міністерства Німеччини Райнер Бомба, і я дуже сподіваюсь, що німецькі інвестори допоможуть нам добудувати міст», - розповів Кличко.

Мер Києва додав, що за три роки вже виповниться сорок років від початку будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. «Так от, я поставив перед собою завдання ввести цей міст в експлуатацію, принаймні його першу чергу, коли на мосту буде відкрито автомобільне сполучення між Лівим і Правим берегом Дніпра», - наголосив Кличко.

Міський голова також розповів, що найближчим часом за рахунок інвесторів буде проведена реконструкція столичного Гідропарку. «Гідропарк – унікальна рекреаційна зона столиці. На жаль, це місцемперетворилося на зону з наливайками та шашличними. І наше завдання – повернути Гідропарку статус найкращої рекреаційної зони Києва, - розповів мер. – Зараз я веду переговори з кількома міжнародними компаніями, які готові зробити у Гідропарку парк атракціонів, де можна відпочити усією родиною. Загалом, це має бути український аналог Діснейленду», - наголосив Віталій Кличко.