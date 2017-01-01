На Київщині чиновника звинувачують в привласнені 1,5 млн грн бюджетних коштів

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Ярослав Маляренко

Екс-начальника управління освіти Ірпеня можуть посадити на 12 років

Колишнього начальника Управління освіти Ірпінської міської ради Ярослава Маляренка підозрюють у привласненні та розтраті комунального майна через зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Прокуратура Ірпеня відкрила відповідне кримінальне провадження. Незаконні дії Ярослава Маляренка на посаді начальника управління освіти підпадають під статтю 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

У березні цього року було створено робочу комісію Ірпінської міської ради, яка провела перевірку стану фінансово-господарської діяльності Управління освіти і науки з 2015 року.

«У 2015 та 2016 роках управління проводило роботи з капітального будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів приміщень закладів освіти. Акти приймання всіх виконаних будівельних робіт підписано начальником управління, генпідрядниками, інженером технагляду та інженером-кошторисником щодо правильності розцінок та нарахувань. У результаті перевірки було встановлено, що вартість виконаних будівельних робіт часто було значно завищено, а в акти приймання безпідставно вносилися матеріали і послуги», – зазначають у виконавчому комітеті міськради.

Загалом з’ясувалося, що протягом розглянутого періоду Ярославом Маляренком, як начальником управління та уповноваженими особами організації, які виконували будівельні та ремонтні роботи, міському бюджету Ірпеня завдано збитків на суму понад 1,5 млн грн.

Відповідно до ст. 191 Кримінального кодексу України, дії, передбачені частинами 1, 2, 3 або 4 цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Джерело: Правда Ірпеня